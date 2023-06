Una estrella de francesa que perdió la final contra la Selección Argentina y sufre un duro ataque: "Volvete"

Un jugador de Francia que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 contra la Selección Argentina ahora sufre un brutal ataque racista en España. Los vergonzosos comentarios discriminatorios.

Un jugador de Francia que cayó frente a la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 ahora sufre brutales ataques racistas en España. El futbolista es uno de los principales temas de agenda en los medios deportivos europeos, ya que es víctima de vergonzosos comentarios discriminatorios en las redes sociales por parte de los hinchas de su propio equipo.

El protagonista en cuestión es nada menos que Aurélien Tchouaméni, mediocampista de 23 años de Real Madrid que fue titular en la definición de la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha. Luego de la floja temporada 2022-2023 del galo, muchos fanáticos del "Merengue" culparon al volante y lo agredieron de manera injustificada, especialmente en Twitter.

Tchouaméni, víctima de ataques racistas en España: "Vuélvete a África"

Después de un hilo de tuits del futbolista condenando el asesinato de un joven de 17 años en Francia por parte de la Policía, algunos hinchas del Madrid reaccionaron en forma repudiable contra el jugador por no haber tenido un buen rendimiento en el arranque de su ciclo en "La Casa Blanca". Los posteos más fuertes y negativos contra él fueron: "Dios sí castiga dos veces, negro y francés"; "fuera del club, vuélvete a África con los tuyos a delinquir"; "quiero tu cabeza en una pica, lárgate de mi equipo"; y "vete de mi equipo, eres un hipócrita. Callas ante los asesinatos de extranjeros a gente nativa francesa y hablas de la muerte de un tío que era de todo menos un angelito".

El comunicado de Tchouaméni tras el crimen de Naël en París

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mediocampista galo publicó su contundente opinión tras el asesinato de un adolescente por parte de las fuerzas de seguridad de la capital francesa:

"Naël podría haber sido mi hermano pequeño. Y tengo el corazón roto cuando escucho a su madre porque es la voz de mi madre la que escucho. No reescribiremos la historia y no cambiaremos el mundo en las redes sociales... Pero me gustaría entender por qué durante años mueren jóvenes durante controles policiales que parecen triviales. Comprenda por qué el gatillo parece mucho menos pesado cuando se trata de cierto tipo de personas. Entiende por qué tuvo que salir un video para que no se tapara el caso. Comprenda por qué algunos buscan oponerse a Naël y Lola, como si uno solo pudiera tener problemas para uno u otro. Entienda también por qué algunos periodistas se divierten con insinuaciones absurdas y suscitan odio. El odio que das a los niños pequeños llega a todo el mundo. El odio amenaza con dividirnos. Puede hacernos olvidar que la gran mayoría de los policías realizan su misión con respeto a los derechos fundamentales y, a veces, en condiciones muy difíciles.

Tchouaméni, una de las figuras de Francia en Qatar 2022.

¿Ahora que? Las redes sociales son ruidosas por un tiempo. Luego retomamos el curso de nuestras vidas hasta que otra madre, otra familia se despierta una mañana para enterarse de que uno de los suyos se ha ido. Si tienes una receta milagrosa, estoy dispuesto a aceptarla. Yo no tengo. Sé que el uso de la fuerza por parte de la policía no es necesariamente ilegal. También sé que la cuestión central radica en el feliz término medio entre la legitimidad y la ilegalidad del uso de la fuerza. Y sé finalmente que es imprescindible restaurar la confianza de los ciudadanos hacia su Policía, que cualquier ausencia de justicia incita a la duda sobre la actuación de las fuerzas del orden. Porque Naël era nuestro hermano pequeño. Y en Francia, la fraternidad todavía debe significar algo".

