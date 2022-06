Selección Argentina: los grandes ganadores de la lista de 26 para el Mundial Qatar 2022

La FIFA confirmó que las listas para el Mundial de Qatar 2022 serán de 26 jugadores por equipo. Los futbolistas que son los grandes ganadores en la Selección Argentina con esta ampliación de la nómina.

La FIFA confirmó que las listas para el Mundial de Qatar 2022 serán de 26 jugadores, y no de 23 como venía ocurriendo en las últimas Copas del Mundo. Por lo tanto, vale la pena analizar quiénes son los futbolistas de la Selección Argentina de Lionel Scaloni que resultan los principales beneficiados en este sentido.

Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022: los grandes ganadores de la lista de 26 jugadores

Arqueros

La primera cuestión a tener en cuenta en este sentido es que el entrenador ya insinuó en diversas entrevistas que en el listado, los arqueros serán tres y no cuatro, por lo cual no habrá grandes ganadores en esa dirección. Con Emiliano "Dibu" Martínez y Franco Armani adentro a excepción de algún problema físico, los que se disputan ese último lugar en la actualidad son Juan Musso y Gerónimo Rulli. Si bien aparecen más atrás en la consideración del cuerpo técnico, los que no pierden las esperanzas son Agustín Marchesín, Esteban Andrada, Agustín Rossi y Walter Benítez.

Defensores

Los que están casi asegurados en la nómina son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Si en "La Scaloneta" decidieran convocar a alguno más, los que luchan por ese sitio son Lucas Martínez Quarta, Juan Foyth, Nehuén Pérez y Marcos Senesi.

Mediocampistas

Algunos volantes tienen casi fija su presencia en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina de fútbol. Ellos son Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Alejandro "El Papu" Gómez. Por lo tanto, los que pelearán los dos lugares restantes como interiores son Exequiel "El Tucu" Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Domínguez, Manuel Lanzini, Roberto "El Tucu" Pereyra y hasta Enzo Fernández.

Delanteros

Los únicos extremos puros de la lista serían Ángel Di María y Nicolás González, aunque Lucas Ocampos sueña con sumarse. Ya como atacantes natos, los únicos que parecen asegurados por estas horas son el capitán Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Paulo Dybala, el principal beneficiado de la Selección Argentina con la lista de 26 para el Mundial Qatar 2022.

Aquí llega lo más picante y debatido por los futboleros en la Argentina, ya que quedarían apenas tres o cuatro sitios más para muchísimos futbolistas. Los que pelean por ingresar en la ofensiva, ordenados de los que más a los que menos chances tienen, son: Joaquín Correa, Paulo Dybala, Julián Álvarez, Ángel Correa, Lucas Alario, Erik Lamela, Giovanni Simeone y Mauro Icardi.

Todo indica que, con tres arqueros en la lista y con ocho defensores casi definidos, los tres cupos extras serán utlizados entre el mediocampo y el ataque en la Selección Argentina. Por lo tanto, los más beneficiados en general son Mac Allister, Palacios, Dybala, Julián Álvarez y los dos Correa.