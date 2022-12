Rodrigo De Paul picanteó al periodismo por filtrar la noticia de su lesión: "Nos jodió"

Rodrigo De Paul habló tras la victoria de la Selección ante Países Bajos por penales y destrozó al periodismo por la noticia de su lesión en la previa del partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Rodrigo De Paul picanteó al periodismo por filtrar la noticia de su lesión horas antes del partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos. El volante de la "Albiceleste" hizo todo lo posible para estar y fue una pieza clave hasta que salió en el segundo tiempo. Sobre esto habló una vez culminada la tanda de penales en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució y no se guardó absolutamente nada.

El futbolista del Atlético de Madrid opinó acerca de los dichos de varios periodistas que aseguraron que se perdería el resto de la Copa del Mundo. En diálogo con Gastón Edul en TyC Sports, De Paul no dudó -tal como lo hizo en el verde césped- y destrozó a quienes dieron por terminada su participación en el certamen. Para colmo, la "Scaloneta" dejó en el camino a los europeos por penales y se metió en las semifinales, en donde se verá las caras con Croacia el próximo martes 13 de diciembre.

"La emoción es por lo que logramos, por lo que habían dicho mis compañeros. Pero sobre todo porque pocos saben el esfuerzo que he hecho yo estos tres días para poder estar hoy. La verdad que nos jodió mucho que esa información se filtrara, porque lo queríamos manejar de una manera muy cauta", lanzó Rodrigo De Paul con un comentario por demás filoso.

Por otro lado, con respecto a su nivel y lo que generó la noticia agregó: "Siempre estoy bien cuando me pongo esta camiseta. Pero bueno, algunos me daban afuera del Mundial, decían que estaba desgarrado. No sólo hay que cargar con la bronca de que uno por ahí tiene algo ahí. Si no también tranquilizar a la familia. Porque mi mamá y mi papá me llamaron para saber como estaba, porque no le había dicho a nadie. Hice un trabajo muy grande con los fisioterapistas y los dolores. Agradezco al técnico que me dejó decidir. Sabía la que me jugaba. Fue siempre consensuado y preguntando. Sabía que una vez que entraba ahí no podía salir a los 10 minutos. Era una presión que tenía muy grande y siento que el trabajo hizo que todo salga bien".

Por último, el volante habló del significado de meterse en la próxima ronda del Mundial y recordó todo lo logrado hasta el momento: "El objetivo era estar entre los cuatro mejores. Llegar el primer día e intentar irnos el último. Hoy lo logramos, fuimos campeones en el Maracaná, hicimos una Eliminatoria increíble, rompimos el récord de partidos invicto y hoy esto, nos metemos en una semifinal. Estoy muy agradecido de pertenecer a todo esto".

Cuando juega Argentina ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022

La Selección que dirige Lionel Scaloni chocará en las semifinales con Croacia, que eliminó a Brasil por penales por 4-2 después del 1-1 en los 120 minutos. El partido se jugará el martes 13 de diciembre de 2022 a las 16 horas de Argentina en el Estadio Lusail de la capital Doha.