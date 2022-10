Roberto Ratón Ayala y un mensaje esperanzador de cara al Mundial de Qatar: "Condiciones excelentes"

Roberto "Ratón" Ayala dialogó con El Destape a menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y lanzó un mensaje esperanzador sobre cómo llega la Selección Argentina a dicho torneo que comenzará el 20 de noviembre.

Roberto Ayala dialogó con El Destape a poco menos de un mes del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y lanzó un mensaje esperanzador. El "Ratón", uno de los últimos en sumarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, recibió el Premio Alumni de Oro en nombre del DT para la Selección Argentina y se refirió a la participación del equipo en el torneo. Además, habló de las lesiones tan cercanas al inicio.

El defensor conoce esto último a la perfección, ya que lo vivió en carne propia cuando sintió un pinchazo en el calentamiento previo al partido con Nigeria en la Copa del Mundo del 2002 y no disputó ningún encuentro. Con la ilusión de que todos los futbolistas lleguen de la mejor manera posible y un mensaje para Lionel Messi, el ex zaguero de River Plate y Valencia contó cómo esperan la llegada del certamen que comenzará en el mes de noviembre en Asia.

ED- ¿Qué se siente recibir este Premio Alumni?

RA- Es un orgullo recibirlo porque es un premio al trabajo realizado por el cuerpo técnico pero llevado a cabo por los futbolistas que son los protagonistas. Así que estamos contentos y felices por esto, son las palabras que me trasladó Lionel (Scaloni), que no pudo estar acá como cabeza de grupo. Y esperando que, de a poquito, los jugadores lleguen bien y sanos. Estamos viendo en cada partido que algunos arrastran alguna molestia y demás, y de acá a que empiece el Mundial esperamos que no pase nada.

ED- ¿Cómo viven los días previos con respecto a las lesiones y cómo llega el equipo?

RA- Son cosas que pasan y han pasado siempre. El tema es que tan cerca está el Mundial que la prestás más atención. Y en inicio de temporada siempre ha habido lesiones y complicaciones. Es el caso que está pasando, pero ninguna con cuestiones mayores, así que esperemos que los chicos puedan llegar bien. Llegamos en las condiciones excelentes en cuanto a la previa de disputar un torneo tan importante. La gente se ilusiona, se prendió, está del lado del equipo, el equipo dio respuesta. Se obtuvieron cosas importantes después de mucho tiempo. Digamos que en la antesala está todo dado, no digo para ser el candidato, pero sí para competir y hacerlo bien.

ED- ¿Cómo lo ves a Lionel Messi para su último Mundial?

A Leo lo veo muy bien. Con muchísimas ganas como siempre, en cada convocatoria te lo hace saber. Está ilusionado y ojalá pueda ser su Mundial.

Los partidos de la Selección

Argentina vs. Arabia Saudita: 22 de noviembre 7:00 horas

Argentina vs. México: 26 de noviembre 16:00 horas

Argentina vs Polonia: 30 de noviembre 16 horas

La Selección Argentina debuta el 22 de noviembre a las 7:00, hora argentina, en el Estadio Nacional de Lusail, donde además el equipo de Scaloni jugará ante Polonia en el último cotejo del grupo. En dicho escenario también se llevará a cabo la gran final del torneo internacional el próximo 18 de diciembre. Claro que, todos se ilusionan con que el último partido de la Selección sea en el mismo lugar y se consagre con la Copa del Mundo.