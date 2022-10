Que fue de la vida de Alexi Lalas, el crack de Estados Unidos que ayudó al cambio del "soccer"

Alexi Lalas se convirtió en una leyenda del fútbol de Estados Unidos, marcó el inicio de una era y tiempo después de hacer historia llegó a los videojuegos de una reconocida plataforma.

Los futbolistas en la actualidad se destacan por sus balones de oro, su nivel en el campo de juego y los logros que obtienen con sus equipos. Sin embargo, hubo uno que marcó tendencia mucho antes y, casualmente, no fue por todo lo mencionado anteriormente. Alexi Lalas construyó su camino de manera muy distinta a todo lo habitual y se convirtió en una leyenda del deporte con el paso de los años. El defensor de barba y largos cabellos rojizos que surgió de una universidad de Estados Unidos hizo que la pelota pase a estar en primer plano en su país y no sólo se quedó con eso, ya que tuvo -y tiene- varias facetas durante su vida. Su propio videojuego, entre otras cosas, es una muestra clara de ello.

El Cranbrook Kingswood High School de Michigan fue su primer hogar dentro del mundo del fútbol. Allí, un joven Lalas dio sus primeros pasos y tiempo después formó parte de un equipo amateur de su país llamado Rugters Scarlet Knights, en donde estuvo entre 1988 y 1991. La gran oportunidad para mostrarse a nivel internacional llegó recién en 1994, cuando en el Mundial disputado en tierras estadounidenses llamó la atención. Esto último no fue por su desempeño -su selección llegó a octavos de final y perdió con Brasil-, sino por lo que transmitía dentro del campo de juego. Tal es así, que un club italiano puso sus ojos en él, lo contrató y a partir de eso su vida dio un giro rotundo.

El futbolista que soñaba con triunfar en las grandes ligas llegó al Calcio Padova (hoy Biancoscudati Padova), en aquel entonces en la Serie A de Italia, y se convirtió en el primer jugador estadounidense en jugar en la liga italiana. Tras dos años en el Calcio, Alexi Lalas volvió a su país para vestir los colores del New England Revolution. Además, pasó por el Emelec de Ecuador y jugó tanto en el Kansas City Wizards como en Los Ángeles Galaxy (estos dos últimos en la MLS). De hecho, también estuvo en el MetroStars (hoy New York Red Bulls) y poco después de su retiro llegó a ser su presidente y gestionar el nuevo nombre.

El histórico referente del fútbol de Estados Unidos también fue el mandamás de los Galaxy y en la temporada 2007-2008 contrató nada más y nada menos que a David Beckham. Esta transacción marcó otro antes y después en la Major League Soccer, por todo lo que representaba el británico a nivel mundial. De esta manera, Lalas potenció nuevamente a la liga de su país desde otro puesto. Claro que, tampoco se quedó con ser futbolista y dirigente, porque su vida tuvo muchísimas más facetas.

Alexis Lalas: el hombre que cambió el fútbol de Estados Unidos y llegó a los videojuegos

Qué hizo Alexi Lalas a lo largo de su vida y cómo llegó a un videojuego

El recordado zaguero que jugó 96 partidos y convirtió 9 goles con la Selección de su país no dejó de ser un llamativo deportista y tuvo su propia banda de rock llamada Ginger, con la que grabó varios discos. A lo largo de su vida aprendió cuatro idiomas, se recibió de árbitro y hasta lanzó su propio videojuego llamado Alexi Lalas International Soccer en 1998. La plataforma en la que miles de gamers lo disfrutaron en los años previos al 2000 fue la Playstation 1, aunque también salió para Gameboy Color. En el mismo, había varias modalidades de juego y los nombres de los futbolistas de cada Selección no eran los originales. Por supuesto, el propio Lalas no faltó en su propia obra que no tuvo el aval de otros jugadores.

El exjugador con pasado en el Seleccionado de Estados Unidos, el fútbol italiano y también ecuatoriano, se desempeña como periodista en la cadena ESPN, trabajó como analista en los últimos dos mundiales disputados y tiene su propio podcast. De hecho, Alexi Lalas tiene un nuevo look muy distinto al que lo caracterizaba. En este sentido, durante su estadio como periodista de ESPN también se lo vio muy activo con respecto al crecimiento de fútbol femenino y al apoyo para esa selección. Principalmente con Megan Rapinoe.

Con respecto al look, el defensor ya no posee la barba y el pelo largo que usaba en su etapa como futbolista, sino que se los cortó y ahora tiene una presentación completamente diferente.

También más allá de su actividad como periodista de ESPN, el ex futbolista tiene un podcast en el que habla de la actualidad del fútbol estadounidense.