Portugal vs Uruguay, una historia de venganza: "Cuentas que ajustar"

Los medios portugueses calentaron la previa al recuerdar la eliminación sufrida ante los uruguayos en 2018 y piden revancha.

La Selección de Uruguay buscará los primeros tres puntos ante Portugal este lunes desde las 16 horas en el Estadio Lusail, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. El encuentro, que será crucial para las aspiraciones de ambos en la clasifición de ambos a octavos de final, guarda una historia particular: los portugueses buscan revancha por la eliminación sufrida a través de los "Charrúas" en Rusia 2018 y los medios de aquel país lo dejaron bien en claro.

La primera fecha dejó sensaciones distintas para cada uno. Portugal, que tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista al marcar un gol, venció 3-2 a Ghana con algunos pasajes de buen juego aunque sufriendo en los minutos finales. El equipo de Diego Alonso, por su parte, igualó sin tantos ante Corea del Sur en un partido muy físico y en el que ninguno logró imponerse. Con estos resultados, este partido pasa a ser determinante para los dos, aunque aún más para Uruguay y los portugueses lo saben y se frotan las manos.

Es que en la Copa del Mundo de Rusia, cuatro años atrás de este momento, el seleccionado dirigido por aquel entonces por Óscar Washington Tabárez derrotó a los "lusos" 2-1 en los octavos de final, con dos goles de Edinson Cavani , y Portugal aún tiene la sangre en el ojo por dicho partido y los diarios de aquella tierra empezaron a calentar la previa.

El medio Récord, uno de los más reconocidos del país, tituló en su portada: "Tenemos cuentas que ajustar. La selección afronta al verdugo de 2018". En la imagen se ve a Ronaldo, figura y emblema del equipo de Fernando Santos, con una seña que inspira calma, el habitual gesto del exdelantero del Manchester United.

A pesar de la elocuencia en la que tituló dicho diario, no fue el único en transformar el encuentro ante los uruguayos como una revancha de 2018. A Bola, otros de los medios con más reputación portugués, remarcó en su portada: "Amigos, amigos, el futbol a un lado!". Y sumaron, con una imagen entre Ronaldo y Cavani de 2018: "Cuatro años después de que nos eliminaron del Mundial, los uruguayos otra vez en el camino de la selección".

Si bien los jugadores del seleccionado portugués no quisieron referirse a lo sucedido en el Mundial pasado, hicieron hincapié en que Uruguay tiene jugadores de nivel internacional y que no será un partido nada sencillo. Para el encuentro del lunes, el entrenador de los europeos no podrá contar contar con Danilo Pereira debido a una fractura en los tres arcos costales del lado derecho. Su lugar podría ser ocupado por el defensor histórico Pepe. Por el lado de Uruguay, habría una sola modificación con respecto al encuentro anterior: Noicolás De la Cruz ingresaría por Facundo Pellistri.