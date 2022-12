Lionel Scaloni no definió el equipo: "Si está bien, Di María puede jugar"

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del partido contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y analizó lo que será el encuentro ante el conjunto oceánico. La Selección enfrentará a al elenco australiano este sábado 3 de diciembre a las 16:00 (hora argentina) y el DT hizo mención a lo que será este cruce trascendental. El estratega campeón de América en 2021 hizo hincapié en el equipo, en cómo están sus jugadores y lo que se viene. Por otro lado, lanzó que "es una opción que vuelvan a jugar los mismos" pero no dio detalles del equipo.

"Ayer fue día de recuperación para la mayoría y otros tantos también. Después de entrenar hoy tendremos un panorama mucho más claro y después definiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana. Es un buen equipo y esto es fútbol. Son 11 contra 11 como han dicho ellos. Hay que jugar. El planteamiento es lo que venimos haciendo. Sabemos que tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso", sostuvo Scaloni en el inicio de la conferencia.

Por otro lado, el DT analizó el juego de Australia para el cruce de este sábado y dejó en claro cómo va a trabajar la Selección para contrarrestarlo: "Entendemos que cambian algunos planteamientos, pero es cuestión de jugar y saber como hacerlo contra cada equipo que nos pueden hacer daño. En ataque creo que no van a modificar, sí van a modificar su planteamiento cuando nosotros tengamos el balón. Será difícil, no porque es asiático, sino porque es una buena Selección. Partido complicado, de Mundial y sobre todo que ya se terminó la fase de grupos y es a todo o nada. Esperemos que nos vaya bien. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial".

Además, Scaloni se refirió a los posibles cambios en la formación y la dolencia de Ángel Di María: "No sé si va a haber cambios hasta que no entrenemos hoy. Siempre pensamos en cómo enfrentar al rival con los que sabemos quiénes son los mejores para jugar ese partido. En el entrenamiento de hoy no está en claro la alineación. Si está bien, puede jugar. Recién hoy vamos a tener un panorama de lo de Ángel, esperemos que esté bien, pero no puedo decir que va a jugar porque no tenemos un panorama exacto".

Scaloni sobre el apoyo del público argentino en Qatar

"El apoyo de la gente siempre ha estado. Históricamente la hinchada argentina siempre se hace notar. Y cuando el estadio tiene un 80% de público argentino es muy lindo. Ojalá que sea como el partido contra Polonia el ambiente porque fue como jugar en Argentina", sostuvo el DT con respecto a la gente que fue a alentar al equipo en el último partido de la fase de grupos.

También agradeció al público de Bangladesh por los festejos en dicho país: "Al estar Diego, ahora al estar Leo siempre transmitió una locura la camiseta de la Selección. Nos llena de orgullo lo de Bangladesh. Intentaremos dar lo máximo y sobre todo la manera. Jugando como el otro día la sensación era positiva. Eso es lo que buscaremos, así que gracias a la gente de Bangladesh".