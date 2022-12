La Selección definió el plan contra Australia, pero no los titulares

El conjunto que dirige Lionel Scaloni se movió en el último día de entrenamiento previo al choque ante Australia. El entrenador todavía tiene dudas.

La Selección Argentina volvió a entrenar en Qatar en el día previo al partido clave ante Australia. El conjunto que dirige Lionel Scaloni se movió en el campo de juego y preparó un posible equipo para enfrentar al equipo oceánico. En principio, la duda del director técnico radica en Ángel Di María o un posible reemplazo.

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento, en la que también estuvo Rodrigo De Paul, el entrenador aseguró que está pensando si poner de titular a Ángel Di María que terminó con una "molestia" el encuentro ante Polonia. Por su parte, negó que el mediocampista de la Juventus haya tenido una "contractura" y aseguró que no sabe cómo será la evolución.

En el juego de campo que hizo durante la tarde argentina y noche qatarí, Lionel Scaloni no mostró mucho sus cartas sino todo lo contrario. Mostró algunas variantes que podrían ingresar en lugar de Ángel Di María pero siempre lo hizo con varios cambios. El propio exjugador de Rosario Central trabajó de forma diferenciada para tratar de cuidar su físico y, si bien el entrenador avisó que lo van a esperar, se abre una posición para los suplentes: ellos son Ángel Correa y Alejandro "Papu" Gómez.

En la misma charla con periodistas, Scaloni había sostenido que "todavía" faltaba un día para tomar decisiones y que había que ver cómo se pasaba la noche. "Habrá que esperar, recién hoy vamos a tener un panorama de él. Esperemos que esté bien. Si se encuentra disponible, jugará, incluso lo podríamos esperar hasta mañana", señaló. Con respecto a esta situación, por los nombres que se manejan, es posible vislumbrar que el entrenador busca que por el sector de Ángel Di María haya alguien que encare y que abra espacios sobre los laterales australianos. De esta forma, es posible que el reemplazante tenga esas características.

Por otro lado, otra situación a tener en cuenta está sobre el lateral derecho. Si bien Nahuel Molina jugó un gran partido ante Polonia, también está la posibilidad de sumar a Gonzalo Montiel. No obstante, sobre esta cuestión no hay mucha información y posiblemente continúe igual. De esta forma, de no haber sorpresas, el equipo que buscará la clasificación a los cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022 será: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Gómez o Correa.