La frase de Lionel Messi que hace ilusionar a los hinchas: "Vamos a pelear"

El mejor jugador del mundo lanzó una fuerte frase de cara al Mundial de Qatar y aseguró que el primer partido "es clave" para las expectativas.

El crack de la Selección Argentina, Lionel Messi lanzó un fuerte comentario que hace ilusionar a los hinchas del conjunto argentino. El capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni, que vuelve a jugar una Copa del Mundo, apostó y sostuvo que van a "dar pelea en el Mundial" y añadió que el primer partido es "clave".

El capitán y máximo goleador de la Selección Argentina indicó que "no es lo mismo llegar al segundo ante México con los tres puntos de Arabia Saudita adentro que tener que ir con la obligación de ganar". En una entrevista con Jorge Valdano, Lionel Messi también añadió que él cree que el Mundial lo van a "pelear" porque tenemos un "buen equipo, con jugadores que están atravesando un momento muy positivo". En ese sentido, agregó que "es una lástima lo que sucedió con Giovani Lo Celso, porque es un jugador muy importante, pero hay otros jugadores que aparecieron en un nivel alto y por eso estamos bien armados".

El próximo martes 22 de noviembre, la Selección Argentina debuta ante Arabia Saudita en Qatar y, por el mismo grupo, tendrá que enfrentar luego a México y Polonia. Sin embargo, más allá de la ilusión propia, Messi reconoció que hay equipos que son complicados y que son candidatos al título. En ese punto, habló de Brasil y Francia. Sobre la verdeamarelha añadió que "tiene un bloque de jugadores de mucha calidad, con desequilibrio por las bandas, de buen uno contra uno, tiene nueve y a Neymar". Por otro lado sobre Francia agregó que "después, los jugadores de calidad como Karim Benzema o Kylian Mbappé en Francia u otros seleccionados, no están solos, sino que están acompañados por buenos equipos".

Con respecto a su situación en Europa, Lionel Messi aseguró que alguna vez tuvo un cruce con Luis Enrique cuando lo dirigía en Barcelona: "Me pasó de tener un enfrentamiento con Luis Enrique cuando dirigía Barcelona y después de un partido con la selección me mandó al banco. Estuvimos un tiempo sin hablarnos y al final nos arreglamos y después tuvimos una relación espectacular. Fue el técnico más parecido a Josep Guardiola que tuve". Sin embargo, recordó -justamente- que el entrenador del Manchester City "es el mejor" y también sostuvo: "lamento no haber disfrutado más del día a día durante el tiempo que compartimos en Barcelona, porque nos salía todo tan naturalmente que no me metí de lleno en aprender más sobre lo que nos mostraba".