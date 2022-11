Hazard atacó a Alemania por la protesta en el Mundial: "Jugar al fútbol"

Eden Hazard, el crack de Bélgica, atacó a la Selección de Alemania por la protesta contra la FIFA en la previa al partido ante Japón. "Estamos acá para jugar al fútbol", apuntó.

Eden Hazard atacó a la Selección de Alemania por su protesta contra la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) en la previa a la derrota frente a Japón en el Mundial de Qatar 2022. El crack de Bélgica y de Real Madrid apuntó contra el tetracampeón por su decisión de quejarse ante los ojos del planeta porque no les dejaron a sus jugadores utilizar el brazalete on love para pedir que se respeten los derechos humanos y la igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+.

Como la Federación que rige el fútbol a nivel global no le permitió hacerlo al Seleccionado germano, sus jugadores se taparon la boca en la habitual foto grupal previa a cada encuentro. Y ello provocó el fastidio del ex Chelsea, que de hecho lo hizo público una vez concretada la victoria de los belgas por 1-0 ante Canadá.

Hazard atacó a Alemania por su protesta ante la FIFA: "No estoy para mandar un mensaje político"

Luego del ajustado triunfo del conjunto dirigido por el español Roberto Martínez, el volante ofensivo se burló de los teutones cuando aseguró que "les hubiera ido mejor si no lo hacían y ganaban el partido, en cambio...". A su vez, argumentó: "Estamos acá para jugar al fútbol. Yo no estoy acá para mandar un mensaje político, para eso hay gente mejor preparada para eso". "Queremos estar enfocados en el fútbol", concluyó el crack de 31 años.

La protesta de Alemania en el Mundial de Qatar 2022 por el colectivo LGBTIQ+

Una vez acabado el encuentro en el que Japón dio la sorpresa y se impuso por 2-1, desde la Federación germana explicaron: "Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la Selección de Alemania, que son la diversidad y el respeto mutuo". "Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara", profundizaron al respecto.

La fuerte crítica de Hazard a la Selección de Alemania.

Además, aclararon que esta situación "no se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables". Incluso, manifestaron que "eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso". Y completaron: "Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra postura".