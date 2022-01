Furor de los hinchas argentinos para ver a La Scaloneta en Qatar: segundos en ranking de entradas

La expectativa por ver a la Selección Argentina en el Mundial es tan alta que los hinchas arrasaron con el pedido de entradas para Qatar.

Se viene el Mundial de Qatar y la expectativa para ver a la Selección Argentina es mayúscula después de la obtención de la Copa América el año pasado en Brasil. A 24 horas de que se abra el registro para pedir entradas para el Mundial de Qatar 2022, la Argentina es el segundo país que más solicitó, según informó la FIFA. Solo es superada por el local Qatar.

Los hinchas del equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi desbordaron la web para asegurarse su lugar en la cita mundialista de fin de año. La Scaloneta causó un furor en el público argentino que agota rápidamente las entradas cada vez que juega por Eliminatorias como local y superó el puesto en el ranking de entradas que tuvo en Rusia 2018. En aquella ocasión arrancó tercera en el pedido, detrás de Rusia y Alemania, y después cayó al séptimo lugar.

En la primera etapa de reserva de entradas se asignaron un total de 1,2 millones de localidades. En esta ocasión, detrás del anfitrión y del campeón de América como los países que más entradas pidieron aparecen: México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia.

Los precios de los tickets tendrán un valor mínimo de alrededor de 70 dólares para los visitantes extranjeros, lo que significa un tercio menos al que tuvieron en el último mundial. A partir de octavos de final, el precio asciende a los U$S 96, luego en cuartos desde U$S 205, en semifinales a partir de U$S 357 y la final desde U$S 604 hasta U$S 1.600.

El combo de fase de grupos va desde los U$S 210 hasta los U$S 1.500 dólares aproximadamente. La fase de grupos con octavos, desde U$S 300 hasta U$S 1.700; y todo completo hasta la final desde U$S 1.600 hasta U$S 4.300.

Las entradas para Qatar se podrán solicitar desde el miércoles pasado hasta el próximo 8 de febrero, solamente a través de la página oficial de la FIFA. El proceso recién se completará el 8 de marzo, cuando desde la entidad internacional enviarán las respuestas de todas las solicitudes. Se les informará a los hinchas, vía mail, si le asignan, todas, un parte o ninguna de las entradas solicitadas.

En el caso de que la demanda exceda el contingente disponible, los tickets se adjudicarán por sorteo. Para esta edición de la preventa se podrá acceder a entradas para partido individual o a abonos por estadio o por seleccionado.

"Para la final, que tendrá lugar el 18 de diciembre de 2022 en el Estadio de Lusail, se han solicitado más de 140 000 localidades, mientras que para el partido inaugural son más de 80 000", detalló la FIFA, en un comunicado.

La particular del primer mundial organizado en un país árabe es que los ocho estadios utilizados estarán en un radio de 70 kilómetros, por lo que no habrá que gastar en viajes internos, aunque la complicación mayor es conseguir hospedaje. Sólo hay disponibles para el público unos 90.000 cuartos, y se reservarán 40.000 para los equipos, dirigentes, patrocinadores y periodistas.

Por el momento solo hay 13 selecciones clasificadas al certamen: Qatar, Argentina, Brasil Serbia, Dinamarca, España, Países Bajos, Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania. El resto de los países mundialistas se definirá desde marzo a junio, por lo que el sorteo programado para 1 de abril se realizará sin todos los equipos clasificados. .