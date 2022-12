Excombatientes de Malvinas sobre el hit del Mundial: "Nos hace felices que nos reconozcan"

Excombatientes de Malvinas muestran su alegría por ser recordados en una canción de cancha. "Las nuevas generaciones se acuerdan de nosotros", dijeron en charla con El Destape.

Desde hace varias semanas, hay un hit que se escucha en cada calle, en cada reunión, en cada recital, en cada esquina, pero sobre todo cada vez que juega la Selección Argentina. Los videos inundaron las redes sociales y no hay un solo argentino que no haya escuchado, al menos una vez, el "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar". En las imágenes siempre se ven personas de todas las edades, incluso chicos en edad de primaria que apoyan a la Selección en el Mundial.

La canción, más allá de la "manija" que nos lleva a ilusionarnos con un nuevo título y de los recordatorios a la final en el Maracaná, tiene una frase especial. Incluso, arranca de una manera que apunta a los más profundo de la argentinidad y la cultura popular. "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". El verso se escucha en todos lados. Un grupo de nenes que se junta para aprender a cantar, de forma lírica, en el Colón se hizo viral en los últimos días. Todos juntos. Ninguno de los que apareció en esas imágenes nació en el siglo pasado. Tampoco lo hicieron los chicos de las secundarias que, en este fin de año, explotaron en las fiestas de fin de curso. Sin embargo, con algo tan chico como una canción de cancha ya conectaron con una situación que está en lo más profundo de la historia argentina.

Desde ya, un partido de fútbol no se asemeja -ni por asomo- a una guerra. Sin embargo, todo lo que pasa alrededor de la competencia revela -principalmente en Argentina- lo que siente un pueblo. En la guerra de Malvinas murieron 649 soldados. Pibes. "Lo bueno es que se recuerda. La canción tiene presente a todos, quizás no tanto a mi, pero si a los que no volvieron. Te pone la piel de gallina, me pone la piel de gallina porque es muy importante que se recuerde", cuenta a El Destape Jorge Pérez, excombatiente en Malvinas. En este sentido, agregó: "A mi me pasa que solo se acuerdan de nosotros en la fecha, pero esto nos recuerda permanentemente. Y eso nos hace felices. No fuimos por una camiseta, fuimos por la soberanía, por la patria y justo en un Mundial que nos recuerdan. Para mi es emocionante. Principalmente a lo que no están".

Los excombatientes tienen claro que no es la misma situación y la sensación de alegría y gratificación se repite. Beto Fernández vive en Casilda, Santa Fe. Es padre de Matías Fernández, que es músico y toca día y noche la canción que se convirtió en hit. Pero más allá de ser papá, al igual que Pérez, también lucho en Malvinas: "Me sensibiliza porque nos nombra. Nos muestra, me produce una grata sensación. Yo tengo que agradecerle al chico ese que la hizo porque le salió y fue maravilloso. Lo cantan Messi, los jugadores. Es hermoso y contagia. Lo hacen los jugadores y eso es hermoso".

Cada noche, cada momento, la historia se repite por doquier. Rubén Cata Carballo, por ejemplo, sabe lo que es representar a Argentina en una competencia deportiva. Rubén vio como un amigo se le murió en sus brazos a causa de una bomba. Ese sufrimiento aun lo mantiene, pero sabe bien diferenciar las cosas. Estuvo en una guerra, defendió la soberanía y también fue representante nacional en los Juegos Olímpicos de 1984. Entiende bien la diferencia entre ambas cosas. En charla con El Destape, casi entre lágrimas, contó: "Es maravilloso. Me encanta, me hace feliz que nos reconozcan. A mi y a todos los que ya no están. Me emociona que los jugadores la canten, es hermoso".

El fútbol, además, une a varios excombatientes. Luis Escobedo fue excombatiente y también fue futbolista. Jugó en Los Andes y en el fútbol chileno, entre otros equipos. Entiende bien la diferencia. En charla con este medio, recalcó: "A mi me gratifica que en la nueva generación siempre está presente Malvinas. En un dibujo, en una canción porque antes estábamos ocultados, ahora me pone bien que nos nombren. Que se acuerden de nosotros". En este sentido, añadió: "Los cánticos recuerdan a los pibes de Malvinas. Y me siento identificado porque amo al Diego y Messi, porque son estandartes de nuestra cultura".

La letra de la canción de los hinchas argentinos en el Mundial de Qatar 2022

En Argentina nací,

tierra de Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas,

que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar,

porque no vas a entender,

las finales que perdimos,

cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó,

porque en el Maracaná,

la final con los brazucas,

les volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar,

quiero ganar la tercera,

quiero ser campeón mundial,

y el Diego, en el cielo lo podemos ver,

con Don Diego y con la Tota,

alentándolo a Lionel