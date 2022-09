El Tata Martino estalló en México, rival de Argentina en el Mundial Qatar 2022: "Enemigo"

México perdió un amistoso contra Paraguay y su DT, "El Tata" Martino, explotó en la conferencia. La palabra del técnico de uno de los rivales de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 20222.

Gerardo "El Tata" Martino explotó en la conferencia de prensa posterior a la derrota de la Selección de México contra Paraguay por 1-0 en un amistoso. El entrenador de uno de los rivales de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 no se guardó nada ante las críticas recibidas por los últimos resultados negativos de su equipo.

Al margen de que su Seleccionado ya estaba siendo cuestionado desde antes por el nivel mostrado dentro de la cancha, la caída a manos del combinado guaraní en Atlanta (Estados Unidos) hizo que se profundizaran los comentarios en su contra. Incluso, en un momento el público gritó: "¡Fuera, Tata!". Sin embargo, el rosarino no se calló y respondió con dureza.

La furia del Tata Martino, DT de México, uno de los rivales de Argentina en el Mundial Qatar 2022: "Me siento el enemigo"

Además del análisis del encuentro en sí, el estratega de 59 años respondió con respecto a las críticas recibidas por su trabajo: "Me siento el enemigo público número uno de México". A menos de tres meses del arranque de la gran cita en Doha, el ídolo de Newell´s se descargó: "Noto un entorno en el que se sienten cómodos en esta situación, noto felicidad de que algún colega pierda su trabajo”.

Furioso por esta situación, el extécnico de "La Albiceleste" siguió en la misma línea: "La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran cómo soy como persona seguramente no me pasaría...". De cualquier forma, se alejó de la cuestión personal y aclaró que para él "la gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores".

"El Tata" Martino también se quejó porque "cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno". En esa dirección, el líder del "Tri" remarcó que "de por sí es difícil ser jugador de la Selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador... No puede ser”.

El Tata Martino, picante contra los medios antes del Mundial de Qatar 2022.

Con relación al pedido de "¡Fuera, Tata!" que se apoderó del estadio en un instante del encuentro, el técnico siguió con su contestación: “Después de este partido y de lo que pasó, es casi como si me estoy burlando de la gente y de la situación. No estoy pensando en eso, ni me pasa en la cabeza". Y aclaró: "Tenemos un objetivo, y después no hay ni un segundo de mi vida en el que haya pensado en lo que va a suceder después del Mundial”.

El entrenador señaló que la crítica no sólo viene por parte de los aficionados, sino que “la gente de futbol” también opina de su trabajo a pesar de “los códigos que hay en este deporte”. “Hay colegas que han trabajado en México... Me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se fuera al cuarto o quinto partido", insistió el santafesino.

Martino también deslizó que esto le ocurre simplemente por ser extranjero y manifestó: "No tengo la posibilidad de modificarlo, vengo de afuera". Por último, el DT del segundo oponente de "La Scaloneta" en el Grupo C de la Copa del Mundo dijo: "Esperamos que el equipo tenga el reconocimiento por jugar bien”.