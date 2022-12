El emotivo festejo de Lo Celso con el plantel de la Selección Argentina

Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, entró al campo de juego luego de la goleada por 3 a 0 ante Croacia y festejó de manera emotiva con el plantel de la Selección la clasificación a la gran final de la Copa del Mundo.

Giovani Lo Celso, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, apareció en los festejos con el plantel de la Selección y la celebración fue más que emotiva. El hombre del Villarreal, pieza clave dentro del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la "Albiceleste" fue, sin dudas, la baja más sensible días antes del comienzo del certamen. Sin embargo, al igual que Sergio "Kun" Agüero luego de la victoria contra Países Bajos, Gio no se perdió un momento inolvidable.

El volante surgido en Rosario Central tuvo un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha en uno de los últimos compromisos de su club y su gesto de dolor lo dijo todo. Gio fue de lo mejor de la "Scaloneta", pero no llegaba en buenas condiciones para disputar la Copa. Cuando parecía que sería difícil encontrar un reemplazante natural a pesar del buen recambio que tiene el plantel, Alexis Mac Allister se calzó la 20 y no salió más del 11 titular.

El comunicado de Giovani Lo Celso cuando supo que no jugaría el Mundial

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Cómo sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo. Intenté por todos los medios posibles y no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días", escribió Gio en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación comentaron varios de sus compañeros, que no dudaron en apoyar al volante que, a raíz del desprendimiento que sufrió, no podrá disputar la Copa del Mundo en la que la "Scaloneta" buscará el trofeo por tercera vez en su historia. Algunos de los que dejaron sus mensajes de apoyo fueron Emiliano "Dibu" Martínez y Ángel Di Maria, que se sumaron a la gente que no se olvidó del futbolista del Villarreal.

Cuándo juega la Selección Argentina la final del Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

"La Scaloneta" chocará en la final con el ganador entre Francia y Marruecos. El partido se jugará el domingo 18 de diciembre de 2022 a las 12:00 (hora argentina) en el Estadio Lusail de la capital Doha, el mismo en el que se disputó la semifinal. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.