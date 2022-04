El deseo de una estrella de la Selección Argentina de estar en Qatar 2022: "Hacer las cosas bien"

Una joven estrella con pocos partidos en la Selección Argentina sueña con estar entre los convocados por Lionel Scaloni para estar en el Mundial de Qatar 2022.

Un importante futbolista a nivel mundial, que tuvo pocos partidos con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni, sueña con estar entre los convocados para el Mundial de Qatar 2022. Si bien fue uno de los que menos llamados tuvo por parte del DT de la "Albiceleste" las veces que fue titular sobresalió por sobre sus compañeros. Aún restan meses para el torneo que se llevará a cabo en Asia, pero el volante mantiene la esperanza más viva que nunca.

Hablamos de Alexis Mac Allister, quien actualmente se desempeña en el Brighton de Inglaterra, pero que tuvo pasos en nuestro país por Argentinos y Boca Juniors. El hábil mediocampista sólo vistió la casaca de la "Scaloneta" en cuatro ocasiones dentro de la cancha pero fue una de las apuestas del DT en el cierre de las Eliminatorias y eso lo motiva. En una entrevista en ESPN F12, dialogó con Mariano Closs acerca de esta posibilidad esperada.

"Creo que me acoplé muy bien al equipo. El cuerpo técnico sabe que puedo dar más. Ojalá haya sido un paso para adelante. La decisión final será del entrenador y él fue muy claro, todos peleamos un lugar excepto Messi", sostuvo Mac Allister. Igualmente, lo que mantiene viva su ilusión de participar en Qatar 2022 es que el número de los convocados llegaría a 26, a diferencia de las copas del mundo anteriores en donde se permitían 23.

Por otro lado contó una infidencia con respecto a dos partidos del clasificatorio al Mundial en los que estuvo cerca de jugar: "En la doble fecha de octubre de 2020 (Ecuador y Bolivia) hablé con Lionel Scaloni y me dijo que iba a ser titular pero después llegaron los partidos y no me puso porque no me vio bien en los entrenamientos. La verdad fue sincero y me dijo la verdad".

El esperanzador pedido de Scaloni para el Mundial de Qatar 2022

"Fue una discusión que tuvimos con los entrenadores en la previa del sorteo, porque viene Infantino y nos plantea 26 o 23. Entonces había opiniones encontradas. Los europeos querían 23 porque quizás complicaban su forma de trabajo, la gestión del grupo. Deschamps quería 26, nosotros también, lo mismo que Lionel Scaloni", aseguró Gustavo Alfaro en ESPN F12 sobre los dichos del técnico de la "Albiceleste".

"Estuvo muy bueno lo que dijo Lionel, que planteaba lo que pasó en Copa América. 'De 28 tenés que dejar cinco afuera, siempre. Por eso no hay problema porque nuestra obligación permanente es tomar decisiones en ese aspecto pero en un período tan largo de tiempo a veces no es fácil dejar siempre los mismos jugadores. Si yo pudiera, que todos vayan al banco'. Tengamos en cuenta en contexto, que es del Covid, cuando tenés un contagio tenés cinco o seis", afirmó.