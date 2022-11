Alfaro se la pudrió a la Federación de Ecuador días antes del Mundial

Gustavo Alfaro explotó en plena conferencia de prensa y apuntó contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022. El técnico argentino dirigirá al equipo sudamericano que disputará el partido inaugural ante los locales y tiene menos tiempo de preparación que otros equipos. El próximo domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt se verán las caras por el primer cruce del Grupo A que comparten con Senegal y Países Bajos.

El ex entrenador de Boca Juniors no se guardó nada y habló algunos futbolistas que se sumarán luego de que finalice el campeonato doméstico. Teniendo en cuenta que la lista de lesionados se agranda cada vez más, varios jugadores corren el riesgo de no llegar en buenas condiciones al torneo y esto preocupa mucho al DT. Por este motivo, y haciendo foco en cuestiones de calendario, el estratega no dudó en mostrar su disconformidad.

"Yo juego, con tal de jugar un Mundial, a las 5 de la mañana, a las 7, no me importa. Pero yo no quiero ventaja, pero sí quiero el mismo derecho que tienen todos. Los demás tienen 7 días, yo tengo 6. ¿Por qué a mí no me dieron un día antes también para poder contemplar? Qatar tiene sus campeonatos suspendidos y sus jugadores hace cinco meses. Para mí un día es mucho, por eso yo lo único que hubiese querido era un día más como para que yo también tenga los 7 días que tienen los demás equipos para poder contemplar en ese aspecto", aseguró Alfaro en cuanto a los días de preparación.

Por otro lado, y con un dardo hacia los directivos de la Federación, agregó: "Son sutilezas que si no la resuelven los dirigentes yo no las puedo resolver. Yo lo que puedo es aconsejar, si se puede hacer esto en virtud de no cambiar los intereses de los clubes que están peleando cosas importantes. Porque para Barcelona y para Aucas, o para los equipos que pelean cosas importantes, una final es un hecho trascendente, pero si eso no conspira contra la preparación de esa final, contra la seguridad y todo lo demás, no puede ser que no nos den en algún punto la ayuda que la Selección tenga en tiempo y forma todos los jugadores. Porque en definitiva es importante quién salga campeón del fútbol ecuatoriano el fin de semana, pero yo creo que el prestigio del fútbol ecuatoriano se defiende en un Mundial y ahí es donde tenemos que tener las mejores condiciones".

Calendario de partidos de Ecuador en el Mundial Qatar 2022