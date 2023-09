Mundial de Rugby 2023: Uruguay, muy cerca de dar el golpe ante Francia

Los Teros demostraron estar a la altura en el debut mundialista y pusieron en aprietos a los galos, que fueron silbados por su público.

Uruguay tuvo un debut más que positivo en el Mundial de Francia 2023. Los Teros, que debutaron en la cita mundialista, perdieron 27-12 ante Francia en un partido en el que le generaron más de un dolor de cabeza a los anfitriones, por la segunda jornada del Grupo A.

En Lille y ante más de 50 mil personas, Francia, que jugó con mayoría de suplentes para resguardar jugadores para el futuro, mostró una cara deslucida y tuvo que transpirar demasiado para imponerse a los uruguayos. En un campo de juego en pésimas condiciones, los dirigidos por Fabien Galthier se fueron silbados por el público local por la floja actuación, luego de la resonante victoria en el debut frente a Nueva Zelanda, del viernes pasado.

En el inicio del encuentro, el fullback Melvyn Jaminet metió una gran patada gracias a un penal para abrir el marcador con tres puntos en un penal. Sin embargo, minutos después llegaró el primer llamado de atención para los europeos: tras insisitir con sus delanteros con varias fases en campo rival, el apertura Felipe Etcheverry puso una patada quirúrgica a la esquina del campo y Nicolas Freitas anotó el primer try de Uruguay para poner el 5 a 3.

El golpe para Francia no duró mucho y se recompuso en el resultado, más que en el juego. Con el orgullo golpeado, enseguida presionaron a los "Charrúas" y marcaron diez puntos luego de un try convertido y un penal que los puso por encima en el marcador por 13 a 5. Antoine Hastoy, uno de los mejores de la cancha, se filtró y logró la primera anotación en el in-goal y así terminó la primera mitad, con los uruguayos demostrando estar a la altura.

En la segunda mitad, una acción terminó siendo clave para lo que llegó después. A los 49 minutos, Francia fueron atacó con todo su poderío y anotaron un buen try, pero la jugada terminó anulada por knock on. El nerviosismo del público seguía trasladándose a sus jugadores, aún más cuando abuchearon la decisión de patear un penal y no elegir un scrum.

Ante la impaciencia de los "Galos", Los Teros se animaron a jugarle de igual a igual a uno de los mejores equipos del mundo y volvieron a ponerlos en aprietos. Después de otra gran jugada colectiva a la salida de un maul, Amaya avanzó varios metros en diagonal, rompió la línea defensiva y anotó el segundo try. Sin embargo, la felicidad no duró mucho tiempo, ya que los locales aprovecharon un error rival y Peato Mauvaka anoto un try para dejar el cotejo 20 a 12 para los franceses.

Sobre el final del partido, los sudamericanos bajaron el nivel producto del cansancio físico y Francia liquidó la historia. Louis Bielle-Biarrey anotó el último try que cerró la victoria 27-12. Si bien aumentaron la racha a 16 triunfos consecutivos en su país, dejaron una pálida imagen ante su gente. La próxima fecha enfrentarán a Namibia, con quien no deberían tener mayores problemas.

Uruguay, por su parte, que demostró que puede jugar en un buen nivel ante equipos poderosos, enfrentará a Italia el 20 del corriente mes. Si bien parten de punto, la demostración en la tarde de Lille deja en claro que pueden dar que hablar ante un rival que no está en la primera plana internacional.