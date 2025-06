Cuánto dinero gana el campeón del Mundial de Clubes 2025: la FIFA confirmó el premio

El Mundial de Clubes repartirá gran cantidad de dinero.

El Mundial de Clubes 2025 ya se empieza a jugar y se palpita de una manera única. Se trata de un campeonato que promete ser histórico, por contar con 32 equipos de seis confederaciones distintas que se encontrarán en un torneo que se prolongará por un mes. Habrá grandes protagonistas, equipos de primera línea y Estados Unidos será el anfitrión, lo que lo pondrá a prueba de cara al mundial de selecciones nacionales a jugarse en 2026.

Para este campeonato también habrá un premio millonario que se repartirá a los distintos competidores, con mayores sumas para los equipos que sumen victorias y que se elevará a medida que avancen de ronda en el torneo. Por un lado, habrá 475 millones de dólares asignados según el rendimiento deportivo de cada uno de los equipos y otros 525 millones de dólares en concepto de participación, ajustados por criterios deportivos y comerciales. A esto hay que sumarle un programa global de solidaridad que destinará unos 250 millones de dólares al desarrollo del fútbol de clubes en todo el mundo, según anunció la FIFA.

Qué premio habrá para el campeón del Mundial de Clubes 2025

Los montos por participar del Mundial de Clubes 2025 serán en fase de grupos unos 2 millones de dólares por victoria y 1 millón por empate. Los clubes que lleguen a los octavos de final sumarán otros 7,5 millones, mientras que en los cuartos de final, de llegar a esa instancia embolsarán otros 13,125 millones. Ya para los semifinalistas habrá unos 21 millones de dólares extras y los finalistas se repartirán 70 millones (30.000.000 para el subcampeón y 40 millones para el ganador del torneo). De esta manera, el campeón del Mundial de Clubes podría recibir hasta 125 millones de dólares, si se suman los premios por partido y pasar de ronda las distintas instancias.

Gianni Infantino y Ronaldo en la presentación del Mundial de Clubes 2025.

Respecto a los premios que recibirá cada club, habrá diferentes montos según la confereación a la que pertenezcan las instituciones. En el caso de los europeos, obtendrán entre 12,81 y 38,19 millones de dólares, basados en criterios deportivos y comerciales. Por su parte, quienes pertenecen Conmebol, entre los que se encuentran Boca Juniors y River Plate, tendrán de base unos 15,21 millones, mientras que los de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), junto a los equipos de Asia y África recibirán 9,55 millones de dólares cada uno. Por último, los clubes de Oceanía percibirán 3,58 millones.

El fixture de River en el Mundial de Clubes

River vs. Urawa Red Diamonds - Martes 17 de junio a las 17 (hora argentina) en el Estadio Lumen Field de Seattle.

River vs. Monterrey - Sábado 21 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles.

River vs. Inter de Milán - Miércoles 25 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Lumen Field de Seattle.

El fixture de Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Boca Juniors vs Benfica - Lunes 16 de junio a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca Juniors vs Bayern Múnich - Viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca Juniors vs Auckland City - Martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville.