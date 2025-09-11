Un opositor a Donald Trump cruzó a la FIFA por el valor de las entradas para el Mundial 2026

A poco menos de un año para el Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, el candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York sacó una potente petición pública contra la FIFA por el valor del precio de las entradas. Se trata de Zohran Mamdani que, en una entrevista, apuntó contra Gianni Infantino por el valor del precio para la Copa del Mundo y desató una polémica. Esta crítica, por otro lado, también se toma como una interna en Estados Unidos, ya que Donald Trump aparece como el principal defensor del presidente de la FIFA.

En una entrevista con The Guardian, Mamdani aseguró que "Durante mucho tiempo me ha preocupado bastante cómo los supuestos administradores del deporte han optado por el lucro una y otra vez a costa de quienes lo aman”. En este sentido, asegur: "Existe una posibilidad de que en Estados Unidos, México y Canada aumente aumentar sus ingresos cerca de un 400% en comparación con lo que obtuvieron en Catar”.

En este sentido, Mamdani sorprendió al sostener que, la última vez que el Mundial se celebró en Estados Unidos, en 1994, las entradas se podían conseguir por menos de 200 dólares. Vale decir, en este sentido, que la FIFA en aquel entonces había fijado un precio mínimo de 25 dólares. Mientras que el precio más caro era de 475 dólares, pero en este caso, la decisión de la FIFA es generar "precios dinámicos" es decir que el valor suba y baje de acuerdo a la oferta y la demanda, situación que hace que todo sea más injusto. Al respecto, Mamdani apuntó: “Esto también tiene un impacto real en el potencial de crear ambiente para el Mundial y en la cantidad de aficionados que asistirán. Porque a menudo, quienes consiguen las entradas más rápido no son los que tienen más ganas de estar allí. Son los que están más entusiasmados con la perspectiva de obtener ganancias”.

También apuntó que es necesario que se reserve un porcentaje para los residentes locales junto con un límite al valor de la reventa en el precio de las entradas que, vale decir, en Estados Unidos es legal.

La FIFA aplicará precios dinámicos para venta de entradas del Mundial, con asientos desde 60 dólares

Los precios dinámicos estarán en funcionamiento durante la primera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026, en la que los aficionados pagarán diferentes precios según la demanda del mercado y los asientos empezarán costando 60 dólares, informó la FIFA el miércoles.

Los aficionados tendrán su primera oportunidad de conseguir entradas para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México durante el sorteo de preventa de Visa, que se abrirá el 10 de septiembre a las 1300 GMT, y durará hasta el 19 de septiembre.