Argelia imparable: los 16 partidos invicto que pone en alerta a la Selección Argentina

Argelia imparable: los 16 partidos invicto que alertan a la Selección Argentina

Argelia cosechó una tremenda goleada este miércoles 24 de diciembre en el debut de la Copa Africana de Naciones tras vencer por 3 a 0 a Sudán y volvió a alertar a la Selección Argentina. El combinado comandado por Lionel Scaloni enfrentará a dicho equipo que tiene a Riyad Mahrez como figura en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, por lo que sabe que no se puede descuidar. Más aún, sabiendo que acumulan un invicto de 16 encuentros sin conocer la derrota desde hace varios meses.

El elenco comandado por el bosnio Vladimir Petkovic no deja de ser protagonista en los partidos que le toca jugar y, más allá de que no pudo quedarse con la Copa Árabe, puede tener revancha con el certamen que inició hace pocos días. Claro que, si bien tuvo caídas por penales, lo cierto es que en los 90 minutos es un seleccionado que da pelea y no cae desde hace tiempo. De hecho, la última vez que perdió fue el pasado mes de junio ante un conjunto europeo con el que no pudo por muy poco.

El impresionante invicto de Argelia que alerta a la Selección Argentina

Esta victoria por 3 a 0 ante Sudán en el debut de la Copa Africana de Naciones se suma a las conseguidas en la Copa Árabe, certamen del cual quedó eliminada por penales a manos de Emiratos Árabes Unidos en la instancia de cuartos de final. En aquel cotejo igualaron 1 a 1, no se sacaron ventajas y no pudieron desde los doce pasos. También en el Campeonato Africano de Naciones llevado a cabo en agosto y ante Sudán quedó en el camino de la misma forma.

En cuanto a derrotas en tiempo reglamentario, la última fue el 10 de junio de este año contra Suecia en un encuentro que terminó 4 a 3. Anteriormente cayó en junio del 2024 contra Guinea por 2 a 1 en el marco de las Eliminatorias africanas para el Mundial 2026. De esta manera, se prepara con todo para lo que será su regreso a la cita más importante del fútbol después de 12 años donde le tocará enfrentar al campeón del mundo en el debut que tendrá lugar en Kansas el martes 16 de junio desde las 22 horas de nuestro país.

Argelia, primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, mantiene un tremendo invicto

Los 16 partidos de Argelia como invicto en 2025