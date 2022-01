Muguruza y Sabalenka avanzan en Australia, se meten en segunda ronda

La tenista española Garbiñe Muguruza sufrió algo más de lo esperado pero alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia al vencer el martes por 6-3 y 6-4 a la joven francesa Clara Burel en la Rod Laver Arena.

"Me sentí muy bien", dijo la ex campeona de Wimbledon y del Abierto de Francia. "No sabía realmente a quién me enfrentaba, nunca habíamos jugado antes. Era muy difícil".

Burel logró quebrar el servicio de la española en el primer set, que finalmente perdió tras cometer 12 dobles faltas.

En el segundo parcial Muguruza, que nunca perdió en su debut en Melbourne Park, se quedó con el saque de su rival con rapidez y selló el encuentro sin más complicaciones.

Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka, venció a la australiana Storm Sanders por 5-7, 6-3 y 6-2 para seguir adelante en la competencia.

Otra que avanzó de ronda fue la rumana Simona Halep, quien superó a la polaca Magdalena Frech por 6-4 y 6-3.

(Editado en español por Javier Leira)