Gauff se medirá a Keys en cuartos del Abierto de Francia; local Boisson jugará contra Andreeva

Abierto de Francia

Coco Gauff, segunda cabeza de serie del Abierto de Francia, se deshizo el lunes de la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-0 y 7-5 y se medirá ahora en cuartos de final con su compatriota Madison Keys, que eliminó a la también estadounidense Hailey Baptiste.

Sin embargo, la tercera cabeza de serie, Jessica Pegula, otra de las estadounidenses que seguía en liza en la segunda semana sobre la arcilla parisina, cayó ante la francesa Lois Boisson (361 del mundo), que buscará prolongar su sueño el miércoles ante la adolescente rusa Mirra Andreeva.

Gauff, que llegó a la final en 2022 y a semifinales el año pasado, es la jugadora estadounidense más joven en alcanzar al menos la cuarta ronda en siete Grand Slams consecutivos desde Venus Williams entre 1997-1999.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La número dos del mundo, de 21 años, debió pensar que tendría un partido fácil tras superar el primer set de forma sensacional, pero Alexandrova, vigésima cabeza de serie, se recuperó en el segundo para poner a prueba a su rival.

"He jugado bien todo el partido. Ella intensificó su juego en el segundo set. En general, creo que he jugado muy bien", declaró Gauff. "Me muevo bien en tierra batida, me siento muy cómoda deslizándome y moviéndome en esta superficie. Es la superficie más física, sin duda, y se me da bien".

Gauff ganó tres breaks consecutivos en la primera manga y se puso 5-0 arriba en 15 minutos, mientras hacía correr a su rival por la línea de fondo. Alexandrova, de 30 años, que aspiraba a alcanzar sus primeros cuartos de un Grand Slam, sólo había ganado cinco puntos hasta ese momento.

En el segundo set, la rusa opuso más resistencia y rompió para ponerse 5-4 arriba, con Gauff brevemente desconcertada y cometiendo dos dobles faltas, pero logró recomponerse, quedarse con el saque de su rival y sentenciar el cotejo con el suyo.

Por su parte, Lois Boisson, de 22 años, se convirtió en la primera francesa en alcanzar los cuartos de Roland Garros desde 2017, con una inesperada victoria por 3-6, 6-4 y 6-4 sobre Pegula, tercera del ranking de la WTA.

Los aficionados aparecieron tarde en la pista Philippe Chatrier, algo habitual en el torneo a la hora del almuerzo. Cuando Boisson jugó el primer punto había menos de 5.000 espectadores en un estadio con capacidad para 15.000, pero el último set se disputó entre un público enfervorizado que saludó su victoria con una interpretación espontánea de La Marsellesa.

Boisson, que sufrió una grave lesión de rodilla antes del Abierto de Francia del año pasado, se mostró muy agradecida tras ganar una batalla de dos horas y 40 minutos.

"No sé qué decir, pero gracias. Jugar en esta pista en un ambiente tan fantástico ha sido increíble", afirmó. "Sabía que podía hacerlo, aunque ella era súper fuerte".

La francesa se enfrentará ahora a Andreeva, sexta cabeza de serie y que se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar dos cuartos de final consecutivos del Abierto de Francia tras vencer a la australiana Daria Kasatkina por 6-3 y 7-5.

La potente jugadora de 18 años no ha cedido aún un set en el torneo y su triunfo en una pista Suzanne Lenglen bañada por el sol le permitió igualar la hazaña de la suiza Martina Hingis entre 1997 y 1998.

"Estoy muy contenta de haber ganado. Odio jugar contra ella, practicamos mucho e incluso eso es una tortura", dijo Andreeva con una sonrisa en su entrevista a pie de pista. "Ha sido un partido infernal. Estoy feliz por haber mantenido la calma en el segundo set, cuando ella subió su nivel (...) Tuve que luchar y seguir haciendo mi juego. Sabía que si creía en mí misma ganaría el tercer set".

En el último partido de la jornada en el cuadro femenino, Madison Keys -séptima preclasificada- desactivó un desafío final de su compatriota Hailey y reservó un puesto en cuartos ante Gauff con un triunfo por 6-3 y 7-5.

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar y Julien Pretot; editado en español por Carlos Serrano)