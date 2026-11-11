Max Verstappen reveló el factor que podría hacer que se retire de la Fórmula 1: "Lo dejaría"

La nueva era de la Fórmula 1 ha sido extraña para Max Verstappen, que pasó de defender su título hasta la última fecha del año pasado a comenzar un 2026 con dudas en cuanto a su continuidad. El nuevo reglamento no le había caído bien a Red Bull, que llegó a pelear con los Alpine al inicio de la temporada por liderar la zona media, aunque las cosas han ido cambiando con el avance del calendario, especialmente en la segunda mitad.

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De hecho, el piloto neerlandés suma tres victorias en lo que va del año y escaló al segundo lugar de la tabla, sin mencionar que lleva ocho fechas consecutivas en posición de podio. En este sentido, una de sus grandes muestras de carácter se dio en el GP de Brasil, donde fue consultado acerca de si se siente el mejor piloto de la grilla a pesar de no tener chances de pelear por el campeonato, que ya quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli.

“Siempre lo pienso, sino lo dejaría”, respondió el tetracampeón del mundo, que salió de la última fila en Interlagos por los cambios en la unidad de potencia del RB22 y cruzó la línea de meta en el segundo lugar. Verstappen resaltó que sentirse con capacidad de ser el mejor es el principal impulso que tiene como piloto para seguir superándose a sí mismo, algo que lo ha acompañado desde su debut con Toro Rosso en 2015.

“Sí tienes ese pensamiento, pero en 2015 también sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero ya tenía en la cabeza que tenía el potencial para ser el mejor”, agregó Max. Si bien es cierto que no fue candidato al título en ningún momento con las falencias que tenía el monoplaza en la primera mitad de la temporada, también es verdad que las mejoras han demostrado que es un piloto que siempre debe ser tenido en cuenta.

“Creo que simplemente he tenido una buena temporada. Lo que pasa es que en Formula 1 también dependes de tu coche. Últimamente, hemos vuelto a tener las cosas razonablemente bien ordenadas. Y entonces llegan las victorias”, añadió al respecto. Con esto en mente y los últimos resultados del equipo austriaco, es de esperar que Verstappen pueda tener un mayor protagonismo en 2027.

El neerlandés está segundo en la tabla.

Verstappen se afianza en la tabla

Aunque Antonelli ya se consagró en el GP de México, Verstappen escaló hasta el segundo lugar de la tabla, algo impensado por como estaban las cosas a mitad de temporada en Red Bull. De hecho, el neerlandés tiene 279 puntos, 17 más que George Russell y 18 más que Hamilton, los otros dos pilotos que luchan por el subcampeonato de la F1 2026.