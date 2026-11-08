Del fondo al Top-5: la notable largada de Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil

Tras su victoria en el GP de México, Max Verstappen llegó al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con importantes cambios en la unidad de potencial del RB22, lo que lo obligó a penalizar con posiciones que lo enviaron al fondo de la grilla de partida. De hecho, el as de Red Bull salió del penúltimo lugar este domingo detrás de Lewis Hamilton, pero eso no le impidió finalizar la jornada como uno de los mejores con un podio en el segundo escalón.

{{{htmlAmp}}}

Gran parte de ese resultado se debió a la notable largada que tuvo el piloto neerlandés con los neumáticos intermedios de lluvia, a tal punto de que logró ponerse en el decimosegundo puesto en el cierre de la primera vuelta. Entre los rivales que superó en ese giro inicial se encuentran los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly, además del Aston Martin de Fernando Alonso.

Ya en la tercera vuelta, el tetracampeón del mundo había rebasado a Oliver Bearman para meterse en la zona de puntos al colocarse décimo, justo detrás de Hamilton, que también había tenido una buena largada. Por consiguiente, la batalla por el noveno lugar no tardó en llegar, pero el británico no pudo oponer resistencia a Max, que continuó con su avance y para el quinto giro concretó un doble sobrepaso contra Alex Albon y Oscar Piastri.

Después de pasar a Nico Hülkenberg, el piloto de Red Bull adelantó a Liam Lawson y se metió en el Top-5 en apenas once vueltas y luego siguió ganando posiciones con los ingresos a boxes de sus rivales. Tal es así que Verstappen se colocó segundo en la vuelta 17 y no volvió a salir de los cinco mejores en todo el resto de la carrera, incluso con sus ingresos al pitlane para los cambios de neumáticos.

Producto de esto, el cuatro veces campeón de la F1 terminó la carrera en el segundo lugar detrás de Lando Norris y delante de Isack Hadjar, que completó el podio en el Autódromo José Carlos Pace. Además, los fanáticos votaron al neerlandés como el Piloto del Día en Interlagos, sin mencionar que estuvo cerca de repetir aquella histórica edición de 2024, en la que partió del decimoséptimo lugar y se quedó con la victoria.

Verstappen suma siete podios consecutivos.

Verstappen se afianza en la tabla

Aunque Andrea Kimi Antonelli ya se consagró en el GP de México, Verstappen escaló hasta el segundo lugar de la tabla, algo impensado por como estaban las cosas a mitad de temporada en Red Bull. De hecho, el neerlandés tiene 279 puntos, 17 más que George Russell y 18 más que Hamilton, los otros dos pilotos que luchan por el subcampeonato de la F1 2026.