Lando Norris ganó el GP de Brasil: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Después de aquel par de victorias consecutivas en Hungría y Países Bajos a mitad de temporada, Lando Norris no había vuelto a mostrarse fuerte en la Fórmula 1, siendo desde entonces su mejor resultado el tercer puesto en Madrid. Sin embargo, el inglés pudo volver al triunfo este domingo en el Gran Premio de Brasil, el cual no comenzó de la mejor manera para él a pesar de haber obtenido la pole en la clasificación del sábado.

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La largada con gomas intermedias no fue buena para el piloto británico, que se vio superado por Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson, de manera que cayó al tercer lugar y, con el Mercedes adelante, ganar parecía una tarea complicada. De hecho, italiano se mantuvo al frente sin mayores inconvenientes durante la etapa inicial y Norris se puso segundo en la séptima vuelta, sin aparentes chances de ganar en Interlagos.

Incluso tras la primera parada para ponerse las gomas blandas de piso seco, el saliente campeón del mundo no recuperó la delantera hasta la vigésima vuelta, en la que Antonelli sufrió un trompo tras reportar problemas de balance en el W17. Gracias a eso, el piloto de McLaren se posicionó primero y pudo construir una sólida ventaja, sobre todo en relación con Max Verstappen, quien había salido de la última fila por los cambios en la unidad de potencia.

A pesar de haber salido del fondo, el neerlandés demostró que el Autódromo José Carlos Pace le sienta bien, ya que había tardado apenas tres vueltas en meterse en la zona de puntos y convertirse en un candidato para el triunfo. No obstante, el tetracampeón del mundo no pudo recortar más la distancia con el MCL40 y tampoco logró la manera de que ganarle el liderato a través de los ingresos a boxes.

Para las últimas diez vueltas de la carrera, la lluvia volvió y los pilotos tuvieron que calzarse nuevamente los neumáticos intermedios, aunque no cambió los resultados definitivos. Así, Norris obtuvo la victoria con un tiempo de 1:35:23.504, seguido por Verstappen (+14.602s) e Isack Hadjar (+24.485s) en el podio, mientras que el Top-5 lo cerraron los Mercedes de Russell (+33.991s) y Antonelli (+36.017s).

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de México

Andrea Kimi Antonelli: 390 puntos (CAMPEÓN). Max Verstappen: 279. George Russell: 262. Lewis Hamilton: 261. Charles Leclerc: 251. Lando Norris: 246. Oscar Piastri: 152. Isack Hadjar: 122. Liam Lawson: 87. Pierre Gasly: 42. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 23. Gabriel Bortoleto: 14. Nico Hülkenberg: 14. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Ryo Hirakawa: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Rafael Cámara: 0.

Norris se mantiene entre los cinco mejores de la tabla.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Brasil, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Las Vegas. Allí se desarrollará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimoprimera fecha entre el 19 y 22 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.