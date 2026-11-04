La broma de Max Verstappen sobre el comportamiento del motor de Red Bull en México: "Decide por sí mismo"

Una vez más, Max Verstappen ha dado una muestra de cátedra el domingo pasado en el GP de México, donde logró su tercera victoria de la temporada en una jornada que estuvo marcada por la consagración de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1. Tras salir del cuarto lugar de la grilla de partida, el as de Red Bull se colocó segundo en la largada y ganó el liderato en base a una buena estrategia, aunque eso no impidió que muestre sus quejas.

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Al igual que en Austin, el piloto neerlandés volvió a tener inconvenientes con el freno motor del RB22, algo que hizo saber a su ingeniero por la radio en más de una ocasión debido a la sensación de inconsistencia al volante. Afortunadamente, Verstappen pudo aprovechar las interrupciones para renovar los neumáticos y gestionar con aire limpio en el circuito mexicano, lo que le sirvió para mantenerse adelante hasta cruzar la línea de meta.

Sin embargo, una vez presente ante los medios de comunicación en la conferencia de prensa, el tetracampeón del mundo se refirió a los inconvenientes que ha tenido con el DM01, la primera unidad de potencia construida por Red Bull y Ford en conjunto. “Ocurre de forma aleatoria”, comenzó Max, que luego se atrevió a bromear acerca de la posible necesidad de tener una charla con el motor para que funcionen mejor como equipo.

“El motor simplemente decide por sí mismo qué hacer, para ser honesto, así que no lo sé. Quizá necesito tener una conversación con el motor antes de entrar en la carrera. Quizá tiene que comportarse mejor”, lanzó Verstappen. La broma generó unas risas en la sala, pero luego continuó hablando con un tono más serio sobre el problema, recalcando la posibilidad de que los factores climáticos de la altura de la capital mexicana hayan influido.

“No lo sabemos, a veces simplemente ocurre. No es muy consistente. Pero creo que todo funciona tan caliente aquí, también el turbocompresor y todo, así que es difícil dejarlo todo perfecto”, cerró. Cabe mencionar que tras su victoria, Verstappen escaló al segundo lugar de la tabla, de manera que ahora es un serio candidato a la disputa por el subcampeonato junto a Lewis Hamilton y George Russell.

Verstappen es el máximo ganador del GP de México con 6 triunfos.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de México