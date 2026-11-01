Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de México

Después de los triunfos en Baréin (Malasia) y Singapur, Red Bull se había encontrado con un revés en Austin con la victoria de Andrea Kimi Antonelli, pero volvió a celebrar este domingo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Tras salir del cuarto lugar, Max Verstappen se colocó segundo aprovechando la lucha interna de Ferrari y luego se puso primero mediante una notable estrategia que le permitió alcanzar su tercer triunfo del año.

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El piloto neerlandés siguió a Charles Leclerc en su ingreso a boxes a sabiendas de que el monegasco tenía que cumplir la sanción de cinco segundos, lo que le permitió salir delante del SF-26, quien era su rival por la victoria en ese momento. La jugada fue clave para que Verstappen pueda ganar y sumar para Red Bull, que se llevó un sabor agridulce debido al decimosegundo lugar de Isack Hadjar, quien fue perjudicado por el trompo que le provocó George Russell en la largada.

De hecho, el británico recibió una sanción de diez segundos por el incidente y cruzó la línea de meta en el sexto lugar, aunque poco le importó eso a Mercedes, que estaba centrado en Antonelli. El italiano llegó a liderar momentáneamente y cruzó la línea de meta en el tercer lugar, por lo que celebró su consagración con un podio junto a Verstappen y Hamilton, que le dieron la bienvenida al grupo de los campeones de la F1.

Sin dudas, el equipo que salió perdiendo fue Ferrari, con un Hamilton que se vio perjudicado por su compañero en la largada y desaprovechó la oportunidad de ganar saliendo desde la pole. Leclerc, por su parte, fue superado por Antonelli y se quedó sin el podio, además de que generó un clima de tensión innecesario dentro del equipo al cortar la curva en la primera vuelta para quitarle el liderato a su compañero.

Otro equipo que sumó por duplicado fue McLaren, con Lando Norris en el quinto puesto y Oscar Piastri en el séptimo, aunque el australiano está bajo investigación por el incidente con Arvid Lindblad. Por su parte, Alpine volvió a sumar con Franco Colapinto y Pierre Gasly situados en el octavo y décimo lugar, respectivamente, con Liam Lawson (Racing Bulls) en el noveno. En cuanto a las escuderías que quedaron en cero, estas son Audi, Haas, Williams, Cadillac y Aston Martin.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de México 2026

Mercedes: 630 puntos. Ferrari: 504. Red Bull: 380. McLaren: 371. Racing Bulls: 104. Alpine: 74. Haas: 30. Audi: 23. Williams: 12. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Los festejos de Mercedes por el título de Antonelli.

Horarios del GP de Brasil 2026 de F1

Tras el GP de México, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autódromo José Carlos Pace, donde se disputará el Gran Premio de Brasil entre el 6 y 8 de noviembre por la vigésima fecha. A continuación, los días y horarios: