Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1: el camino que lo llevó a su primer título

Cuando comenzó la temporada, el poderío de Mercedes no tardó en hacerse evidente, lo que convertía a George Russell en el principal candidato al título, sobre todo tras su triunfo en el inaugural GP de Australia. Sin embargo, quien se impuso dentro del equipo germano fue Andrea Kimi Antonelli, que cosechó un total de nueve victorias en la temporada y este domingo se consagró campeón de la Fórmula 1 con un podio en el Gran Premio de México.

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El piloto italiano había comenzado la temporada con un segundo lugar en Melbourne detrás de su compañero, pero luego le ganó por cinco fechas consecutivas para tomar el liderato e ir alejándose poco a poco del inglés. De hecho, aun sin sumar en Barcelona y Silverstone, Antonelli le llevaba ventaja a Russell, que ya para el GP de España en Madrid veía cómo el joven le sacaba casi cien puntos en la lucha por el campeonato.

La pérdida de terreno por parte del británico no se dio solo en Mercedes, sino también contra otros rivales, ya que no sumó en Baréin (Malasia) y apenas alcanzó los puntos en Singapur y Austin. En contraste, Antonelli fue protagonista incluso cuando no le tocaba ganar, acompañando en el podio en los triunfos de Max Verstappen en Malasia, Singapur e incluso este domingo en el GP de México, donde finalizó tercero.

Con dicho resultado, Kimi alcanzó los 380 puntos y se hizo matemáticamente inalcanzable para sus principales perseguidores, que eran Russell y Hamilton, quienes necesitaban ganar y que el italiano no sume ni dos puntos para mantener la esperanza. De esta manera, a sus 20 años, el piloto de Mercedes se convirtió en el más joven en ganar un título en la máxima categoría, rompiendo el récord de Sebastian Vettel.

El alemán tenía 23 años y 134 días cuando se consagró con Red Bull en 2011, mientras que Antonelli tocó el cielo con las manos a sus 20 años y 68 días, estableciendo una nueva marca histórica en la F1. Por otra parte, Kimi también es el primer campeón italiano del certamen desde Alberto Ascari, que logró el segundo de sus dos títulos en 1953 al mando del Ferrari 500.

Así celebraron Verstappen y Hamilton el título de Kimi.

La temporada de Antonelli en la F1 2026