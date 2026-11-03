Kimi Antonelli estableció un récord en la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ser campeones del mundo

Después del triunfo en Austin, Andrea Kimi Antonelli necesitaba solo dos puntos este domingo para consagrarse campeón de la Fórmula 1 en el GP de México, por lo que un noveno lugar le era suficiente para cumplir su objetivo. Sin embargo, el joven de 20 años quiso coronarse con un podio al cerrar la carrera en el tercer lugar junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes celebraron su título tras la ceremonia de premiación.

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Con 20 años y 68 días, el piloto italiano se convirtió en el campeón más joven en la historia de la máxima categoría al romper el récord de Sebastian Vettel, quien ostentaba ese logro desde su consagración en 2010. En aquella temporada, el alemán celebró su primera corona con Red Bull a sus 23 años y 134 días, lo que deja en evidencia la grandeza del título de Antonelli, que recién atraviesa su segundo año en la F1.

En el tercer puesto del ranking aparece Hamilton, que celebró su título inaugural con McLaren en 2008 en un año caracterizado por la lucha con la Ferrari de Felipe Massa, que estuvo a un punto de quedarse con la corona. Para ese momento, el siete veces campeón del mundo tenía 23 años y 600 días, por lo que en su momento había sido el más joven en hacerse con un título mundial en el certamen.

Por fuera del podio aparece Fernando Alonso, que le puso fin al dominio de Michael Schumacher en la era dorada de Ferrari con su consagración de 2005 con Renault. Con 24 años y 58 días, el español se vio beneficiado por el cambio del reglamento técnico que prohibía los cambios de neumáticos y establecía un mínimo de fechas a los motores, lo que hizo que la fiabilidad sea la clave de aquella temporada.

En cuanto al quinto piloto más joven en ganar la F1, este no es otro que Verstappen, quien obtuvo su primera corona en la apasionante definición del GP de Abu Dhabi 2021 contra Hamilton. El neerlandés, que tenía 24 años y 73 días, había llegado igualado a la última fecha con el británico y le ganó la carrera en la última vuelta tras el Safety Car provocado por el accidente del Williams de Nicholas Latifi.

Antonelli es el primer campeón italiano desde 1953.

La temporada de Antonelli en la F1 2026