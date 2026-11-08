Franco Colapinto se pudrió de Alpine y los liquidó por la radio del auto en Brasil: "¿Por qué?"

Una vez más, Franco Colapinto no estuvo de acuerdo con una decisión de Alpine en plena carrera de la Fórmula 1 y no dudó en dejarlo en claro. El piloto argentino de 23 años luchaba desde atrás en la vuelta 18 del Gran Premio de Brasil 2026, cuando hizo su primer ingreso a los boxes en una competencia que se iba a extender hasta los 71 giros.

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Cuando salió de los pits, el ex Williams disparó munición gruesa en el diálogo con Stuart Barlow, su ingeniero de pista. "Ok, amigo, preparémonos para esta vuelta. Va a ser doble", le ordenó el británico. Sin embargo, el joven bonaerense disintió con el inglés y arremetró: "¿Por qué no paramos en boxes una vuelta antes? Sigamos en pista... ¡Nada de doble!".

Igualmente, se hizo lo que Alpine quiso: pararon Colapinto y su compañero de equipo Pierre Gasly juntos. Si bien la detención fue corta y positiva para ambos, cuando "Fran" regresó al asfalto quiso pasar a la Ferrari de Charles Leclerc, pero se pasó de largo y el monegasco se volvió a alejar.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima final será el domingo 22 de noviembre desde la 1 AM de Argentina en el autódromo de Las Vegas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá en vivo por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cómo salió Colapinto en todas sus carreras en 2026