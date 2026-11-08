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Fórmula 1

Franco Colapinto se pudrió de Alpine y los liquidó por la radio del auto en Brasil: "¿Por qué?"

Franco Colapinto se pudrió de Alpine y los liquidó por el audio de la radio en el Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1. El fuerte mensaje del piloto argentino desde el auto.

08 de noviembre, 2026 | 15.49
Franco Colapinto, Alpine, GP de Brasil, Fórmula 1, F1

Una vez más, Franco Colapinto no estuvo de acuerdo con una decisión de Alpine en plena carrera de la Fórmula 1 y no dudó en dejarlo en claro. El piloto argentino de 23 años luchaba desde atrás en la vuelta 18 del Gran Premio de Brasil 2026, cuando hizo su primer ingreso a los boxes en una competencia que se iba a extender hasta los 71 giros.

Cuando salió de los pits, el ex Williams disparó munición gruesa en el diálogo con Stuart Barlow, su ingeniero de pista. "Ok, amigo, preparémonos para esta vuelta. Va a ser doble", le ordenó el británico. Sin embargo, el joven bonaerense disintió con el inglés y arremetró: "¿Por qué no paramos en boxes una vuelta antes? Sigamos en pista... ¡Nada de doble!".

Igualmente, se hizo lo que Alpine quiso: pararon Colapinto y su compañero de equipo Pierre Gasly juntos. Si bien la detención fue corta y positiva para ambos, cuando "Fran" regresó al asfalto quiso pasar a la Ferrari de Charles Leclerc, pero se pasó de largo y el monegasco se volvió a alejar.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La próxima final será el domingo 22 de noviembre desde la 1 AM de Argentina en el autódromo de Las Vegas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá en vivo por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Cómo salió Colapinto en todas sus carreras en 2026

Gran Premio Fecha Posición en Carrera Puntos Obtenidos
GP de Australia 08 de marzo 14° 0
GP de China 15 de marzo 10° 1
GP de Japón 29 de marzo 16° 0
GP de Miami 03 de mayo 6
GP de Canadá 24 de mayo 8
GP de Mónaco 07 de junio 14° 0
GP de Barcelona-Catalunya 14 de junio 10° 1
GP de Austria 28 de junio 15° 0
GP de Gran Bretaña 05 de julio 2
GP de Bélgica 19 de julio 10° 1
GP de Hungría 26 de julio 15° 0
GP de los Países Bajos 23 de agosto 14° 0
GP de Italia 06 de septiembre 2
GP de España (Madrid) 13 de septiembre 6
GP de Azerbaiyán 26 de septiembre Abandono (DNF) 0
GP de Baréin 04 de octubre 13° 0
GP de Singapur 11 de octubre Abandono (DNF) 0
GP de Estados Unidos 25 de octubre Abandono (DNF) 0
GP de México 01 de noviembre 15° 0
GP de Brasil 08 de noviembre 13° 0
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