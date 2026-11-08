La bronca de Cochito López en ESPN en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Este sábado 7 de noviembre el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 fue severamente afectado por las lluvias y las mismas obligaron a retrasar el comienzo de la clasificación. Juan Manuel "Cochito" López, hijo de "Cocho", piloto y comentarista de ESPN, se sacó en vivo mientras analizaban la situación y dialogaban sobre las interrupciones que impidieron el inicio en horario. Sus palabras no tardaron en hacerse virales en las redes sociales entre los fanáticos que seguían de cerca la transmisión.

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La bronca de Cochito López en pleno Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1

"Las gomas de lluvia azules no sé para qué las siguen fabricando. Viajan a todas las carreras y no las usan nunca", esbozó López acerca de las Full Wet, que no usaron en dicho momento a pesar de las intensas lluvias. Igualmente, la clasificación largó cerca de las 16.30, en la cual Franco Colapinto no tuvo la mejor jornada. El piloto argentino de la escudería Alpine sufrió también las condiciones climáticas y quedó afuera en la Q1 por detrás de Carlos Sainz y un puesto adelante de Pierre Gasly.

Acerca de esta cuestión de la lluvia que sin dudas fue motivo de discusión en la transmisión, "Cochito" se cruzó en vivo con Juan Fossaroli y siguió firme en su idea: "yo entiendo que hay lugares donde puede haber agua estancada. Pero si vos sabés donde las podés esquivar. Vas por otro lado, doblás más abierto o más cerrado". Por supuesto, está claro que no es fácil realizar una maniobra de esas características en plena competencia, pero igualmente los pilotos salieron a pista.

Ante esto, Fossaroli hizo referencia a los rayos que cayeron durante la jornada y su compañero no tardó en retrucarlo en vivo: "pero entonces siempre pasa algo, que no corran más en agua y se acabó. Cuál es el sentido de fabricar un neumático de esas características". Más allá de esto, la Qualy siguió y dejó varios despistes producto del clima que también puede ser importante en la carrera del domingo.

Dónde ver a Colapinto en el Gran Premio de Brasil

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.

Las intensas lluvias complicaron la jornada de la Fórmula 1

En cuanto a la posición, el pilarense saldrá de la 17° después de haber pasado una jornada complicada. Si bien fue mejorando con el paso de las vueltas, lo cierto es que se quedó afuera por muy poco con Carlos Sainz que lo superó en el cierre de la Q1.