La lluvia complicó todo y Colapinto quedó eliminado en la Q1 de Brasil en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un sábado para el olvido en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 después de quedarse afuera de la Qualy en la primera tanda y largará desde el puesto 17. El joven piloto argentino representante de Alpine no la tuvo nada fácil más allá de que fue mejorando con el correr de los giros en San Pablo. Además, el comienzo de la jornada se extendió unos minutos debido a las intensas lluvias que cayeron en la pista durante más de una hora.

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Si bien el pilarense fue superando el tiempo con el paso de las vueltas, en los últimos segundos fue Carlos Sainz el que entró a los puestos de Q2 con lo justo relegando a Colapinto a la posición n°17, una por delante de Pierre Gasly. Un detalle no menor es que, producto de las fuertes lluvias, también hubo pilotos que quedaron afuera rápidamente como es el caso de Sergio "Checo" Pérez, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto.

Cómo larga Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

El joven piloto argentino largará en el puesto n°17 del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 este domingo 8 de noviembre desde las 14 horas. Luego de las fuertes lluvias que complicaron el inicio de la Q1, el argentino dio pelea hasta el final y se quedó afuera de la Q2 con lo justo luego de que Sainz supere su marca en la pista. El representante de Alpine largará atrás, por lo que será más difícil sumar puntos. Pierre Gasly, compañero de equipo en la escudería francesa, iniciará la carrera desde la posición 18.

Los horarios del GP de Brasil en Argentina

Toda la actividad se podrá seguir en horarios especialmente cómodos para el público argentino, ya que San Pablo y Argentina comparten actualmente el mismo huso horario. Después de quedar en el puesto 17 de la Q1, el argentino buscará la épica para poder sumar puntos otra vez.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14:00.

La competencia principal tendrá una extensión prevista de 71 vueltas.

Dónde ver a Colapinto en el Gran Premio de Brasil

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.

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