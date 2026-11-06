La FIA multó a Colapinto en el Gran Premio de Brasil: qué pasó y cuánto deberá pagar el argentino

Franco Colapinto comenzó un nuevo fin de semana de actividad en la Fórmula 1 y fue en el Gran Premio de Brasil en el cual ya participó de la primera práctica libre. El joven piloto argentino se encontró con un problema a los pocos minutos del inicio y fue una multa de la FIA que deberá pagar. Si bien fue por un mínimo margen, el pilarense se vio implicado en una situación cuando ni siquiera estaba en plena competencia por los puntos.

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La FIA multó a Colapinto en el Gran Premio de Brasil

La entidad presidida por Mohammed Ben Sulayem sancionó al representante de la escudería Alpine en la F1 con 100 euros debido a que excedió los límites de velocidad en la línea de los boxes. Colapinto aceleró a 80,6 kilómetros por hora cuando el límite para hacerlo en dicho sector del circuito es de 80. Por este motivo, el organismo publicó un comunicado en el que aclararon la multa y los motivos de por qué el argentino fue el afectado basándose en el reglamento del certamen. La buena noticia es que no lo afectará en el resto del fin de semana ni perderá posiciones como pasó anteriormente con otro tipo de penalizaciones.

La situación tuvo lugar cerca del final de la práctica libre en la que terminó en la novena posición. Este mismo viernes desde las 16 tendrá la segunda, el sábado 7 de noviembre a las 11.30 de nuestro país la última y a las 15 será la Qualy. A su vez, el domingo 8 a partir de las 14 se desarrollará la carrera en la que el nacido en Pilar buscará volver a sumar puntos en el campeonato que ya quedó en manos de Kimi Antonelli.

La multa de la FIA a Franco Colapinto

Los horarios del GP de Brasil en Argentina

Toda la actividad se podrá seguir en horarios especialmente cómodos para el público argentino, ya que San Pablo y Argentina comparten actualmente el mismo huso horario.

El cronograma quedó establecido de esta manera:

Viernes 6 de noviembre

Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 .

Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00.

Sábado 7 de noviembre

Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 .

Clasificación: 15:00 a 16:00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14:00.

La competencia principal tendrá una extensión prevista de 71 vueltas.

Dónde ver a Colapinto

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.