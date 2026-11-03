Le dieron la espalda a Mercedes: Toto Wolff reveló la decisión de dos patrocinadores ante el arribo de Kimi Antonelli

A inicios de 2024, Lewis Hamilton causó un revuelo en la Fórmula 1 al anunciar su fichaje en Ferrari a pesar de tener contrato con Mercedes hasta finales del 2025. La noticia fue un golpe difícil de digerir en la escudería alemana, que veía partir a su piloto estrella que había conseguido seis títulos con el equipo, pero Toto Wolff no dudó a la hora de escoger a Andrea Kimi Antonelli como el próximo compañero de George Russell.

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Este domingo, ese piloto italiano de tan solo 20 años se consagró campeón del mundo al terminar tercero en el GP de México y uno de los primeros en ir a celebrar con él fue el mismísimo director de Mercedes. Y es que Wolff verdaderamente apostó por Antonelli, quien ni siquiera había resaltado demasiado en la F2, con tan solo dos victorias en 2024, de manera que el empresario incluso tuvo que plantarse frente a las marcas asociadas.

“Tuvimos dos patrocinadores que nos dejaron por eso. Me preguntaron: 'Kimi Antonelli, ¿quién se supone que es este chico? Y hubo otros que se quedaron con nosotros hasta hoy, y ahora están cosechando los frutos”, lanzó el austriaco en diálogo con Sky Sports. De hecho, Toto reconoció que, a pesar de los resultados del italiano en F2, ya estaba seguro de que iba a correr en Mercedes para 2025.

“Cuando Lewis se presentó en mi puerta esa mañana, todo ya estaba claro para mí. En el momento en que confirmó que se iba a Ferrari, supe que Kimi estaría en el coche”, agregó Wolff, que tenía plena confianza en que Kimi iba a dar buenos resultados. Si bien en la F2 no le había ido demasiado bien, el mandamás del equipo lo seguía desde pequeño y había visto sus consagraciones en la F4 y certámenes regionales, por lo que tenía claro que lo quería de su lado.

Claro que Wolff no dio nombres sobre los patrocinadores que abandonaron Mercedes tras la partida de Hamilton, pero es fácil percibir qué marcas dejaron de aparecer en el W16 el año pasado. Tommy Hilfiger y Puma estuvieron presentes hasta la última fecha del 2024 y luego dejaron la escudería alemana, lo que habilitó la llegada de Adidas, que se unió al equipo en 2025 con toda la indumentaria deportiva.

El italiano es el piloto más joven en ser campeón de la F1.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de México