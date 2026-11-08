Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Brasil

La semana pasada, Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1 con su podio en el GP de México, que le fue suficiente para ser matemáticamente inalcanzable en la tabla de pilotos. Este domingo, Mercedes se encontraba ante la misma posibilidad en el Gran Premio de Brasil, donde finalmente conquistó la Copa de Constructores a pesar de haber sido la primera fecha sin ninguno de sus pilotos en el podio.

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Si bien Antonelli había tomado el liderato en la largada y parecía encaminarse a una nueva victoria en el Autódromo José Carlos Pace, un trompo en la vuelta 20 y problemas de balance hicieron que pierda terreno. De hecho, el italiano terminó quinto detrás de George Russell, quien también tuvo problemas e incluso protagonizó un leve incidente en el pitlane, aunque en líneas generales mostró un mejor rendimiento que su compañero.

Distinta fue la historia de McLaren, que volvió a celebrar un triunfo de la mano de Lando Norris, quien obtuvo la pole el sábado y, a pesar de su mala largada, pudo recuperarse al aprovechar los problemas de Antonelli. Fue el tercer triunfo del británico en lo que va de la temporada, aunque el equipo de Woking se llevó un sabor agridulce con el sexto lugar de Oscar Piastri, que sigue sin volver a estar a la altura de su rendimiento de 2025.

El equipo que se lució este domingo fue Red Bull, con un Max Verstappen que pasó de la última fila a cruzar la línea de meta en el segundo lugar, incluso planteándose como una amenaza para Norris. A eso se suma el tercer puesto de Isack Hadjar, quien incluso tuvo momentos con mejor ritmo que el tetracampeón del mundo y también se lució contra Antonelli hacia la mitad de la carrera.

La otra cara de la moneda la muestra Ferrari, que sumó por duplicado con Charles Leclerc y Lewis Hamiton en el séptimo y noveno lugar, respectivamente, aunque en una jornada con muchos problemas. También sumaron en Racing Bulls con Liam Lawson (8º) y Audi con Nico Hülkenberg (10º), mientras que los equipos que quedaron en cero en Interlagos fueron Aston Martin, Alpine, Williams, Haas y Cadillac.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de México 2026

Mercedes: 652 puntos (CAMPEÓN). Ferrari: 512. Red Bull: 415. McLaren: 398. Racing Bulls: 112. Alpine: 69. Haas: 31. Audi: 28. Williams: 12. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Mercedes suma su noveno título de Constructores.

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: