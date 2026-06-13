Moteles, pantanos y tarifas de lujo dan la bienvenida al Mundial en Nueva Jersey

Hoteles en Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Días ​antes del inicio del Mundial, nada hacía presagiar que un desolado aparcamiento lleno de basura de Nueva Jersey se convertiría en uno de los tramos de asfalto más ‌caros de la zona triestatal.

El hotel World ‌of Blue, recién renovado, cobrará a los aficionados al fútbol 450 dólares por aparcar la noche de la final del torneo, que se celebrará al otro lado de la autopista, en el MetLife Stadium, donde se disputarán un total de ocho partidos durante las próximas cinco semanas.

Reservar una habitación para la final del 19 de julio costará unos 2.300 dólares, según la página web del World of Blue, unas siete veces más de lo que un huésped pagaría un mes después. Pero ​incluye una plaza de aparcamiento ⁠con descuento, por 383 dólares.

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La extensión de almacenes y humedales entre Nueva York y Filadelfia ‌es, por lo general, un lugar por el que se pasa de camino ⁠a otro sitio o donde las personas se alojan ⁠cuando no pueden permitirse un sitio en Manhattan.

Pero su proximidad al MetLife hizo que los hoteleros locales apostaran por un aumento de las reservas para el Mundial y fijaran los precios de las ⁠habitaciones en consecuencia.

Sin embargo, hasta ahora la demanda parece estar rezagada.

La ocupación en el ​World of Blue, que invirtió unos 100 millones de dólares para ‌transformarse en un destino de lujo antes de ‌los partidos, osciló entre el 8 y 30% para los partidos de la fase de ⁠grupos, según la recepcionista Alexandra Sánchez.

Solo el 4% de las habitaciones estaban reservadas para la final y hasta el lunes solo se había reservado una única plaza de aparcamiento, dijo a Reuters.

MENOR AFLUENCIA

Se trata del último indicio de que la esperada avalancha de aficionados al fútbol hacia las ciudades ​sede de Estados ‌Unidos aún no se ha materializado del todo, lo que los analistas del sector y las agencias de viajes atribuyen a una combinación de factores, entre los que se incluyen los precios astronómicos de las entradas y el aumento vertiginoso de los billetes de avión.

A esto se suma la falta de opciones de alojamiento asequibles, ⁠incluso en lugares que suelen atender a viajeros con un presupuesto ajustado.

Una habitación en un motel Super 8 de dos estrellas situado junto a una carretera de cuatro carriles cuesta alrededor de 500 dólares la noche de la final. En Extended Stay America, una cadena de apartahoteles económicos, la última cifra superaba los 900 dólares.

Ambos establecimientos ya han comenzado a bajar las tarifas de las habitaciones para los partidos de la fase de grupos, según un análisis de Reuters de sus sitios web, mientras que los ‌hoteles de gama alta han mantenido las tarifas elevadas.

Ninguno de los hoteles mencionados respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre las tarifas y la demanda de los clientes.

Es probable que muchos aficionados opten por alojarse en la ciudad de Nueva York, donde podrán disfrutar de la vida nocturna y la oferta gastronómica entre sus desplazamientos a Nueva Jersey. Sin embargo, incluso allí, la afluencia de público ‌podría ser inferior a lo esperado.

Al 1 de junio, el 28% de las habitaciones de hotel en la ciudad de Nueva York estaban reservadas para la noche de la final del 19 de julio, frente ‌al 40% para la misma ⁠fecha del año anterior, según datos de la empresa de análisis CoStar.

Jan Freitag, director de hostelería en Estados Unidos de CoStar, dijo que aún hay tiempo ​para que la situación cambie.

"En algunos mercados, la demanda hotelera se producirá una vez que se definan los emparejamientos de las últimas fases del Mundial y los equipos más fuertes sobrevivan, ya que esos equipos atraerán a sus aficionados", dijo Freitag.

Con información de Reuters