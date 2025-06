Insólito festejo: ganó una pelea y casi muere electrocutado

En el mundo de las Artes Marciales Mixtas tuvo lugar un hecho verdaderamente lamentable que protagonizó un peleador ni bien ganó su combate. Es que su celebración fue una más de aquellas en las que el triunfador se sube a las cuerdas para celebrarlo con su gente, aunque esta vez hubo un final inesperado que casi deriva en su propia muerte. Se trata de Ivan Parshikov, deportista ruso que se electrocutó tras realizar dicha acción que silenció completamente a los fanáticos que asistieron.

El ex representante de la empresa One Championship dijo presente en un evento en Phuket, Tailandia, donde era una de las figuras de la noche. Sin embargo, se encontró con este desenlace que dejó sin palabras a más de uno en el lugar y sembró preocupación. Es que no sólo trepó a las cuerdas del ring -ubicado sobre una pileta-, sino que además se tomó de la torre de iluminación que le dio una tremenda descarga eléctrica. Posteriormente, el mencionado peleador se tiró al agua para seguir con su euforia y afortunadamente no le pasó nada. Luego se encargó de explicar lo que sucedió y dar tranquilidad a sus seres queridos.

Un peleador ganó, festejó y casi muere electrocutado

Lo peligroso y poco común de esta pelea fue que el ring estaba por encima de una pileta, por lo que podría haber terminado mucho peor. Más aún cuando se arrojó después de la descarga eléctrica recibida que tanto preocupó. Igualmente, en sus palabras también aclaró la situación a través de sus redes sociales con un mensaje inesperado: "La idea de bucear desde el ring a la piscina no fue la más exitosa. Un poco más tarde subiré la cronología completa de los eventos", escribió en su cuenta de Instagram.

Ivan Parshikov, peleador de MMA, casi muere electrocutado tras una pelea

Conmoción en el boxeo por el terrible KO en una pelea por título mundial que dirigió un argentino

En las últimas horas se dio una situación dramática en medio de una pelea por título del mundo que tuvo de árbitro a un argentino en Japón, más precisamente en el Ota-City General Gymnasium de Tokio donde en mayo Fernando "Puma" Martínez venció a Kazuto Ioka. En esta ocasión, el cruce fue entre el estadounidense Brian Norman Jr. y el local Jin Sasaki, donde este último sucumbió en el quinto asalto y no pudo continuar. Por supuesto, la escalofriante definición del combate de boxeo rápidamente recorrió el mundo.

El invicto nacido en Georgia, Estados Unidos, llegó a su triunfo n°28 (22 por KO) y retuvo su cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con un espectacular desenlace. La caída del nipón en el cuadrilátero y su falta de respuesta sin dudas preocupó a más de uno como así también al colegiado Gustavo Tomas, quien se vio obligado a contarle y decidir que el duelo estaba terminado. Por suerte, rápidamente tanto el equipo como los médicos lo atendieron y trasladaron a un hospital.