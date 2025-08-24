De qué cuadro es Miguel Ángel Russo: por quién hincha el entrenador y su curiosa historia

De qué cuadro es Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo tiene una larga y exitosa trayectoria en el fútbol argentino, tanto como en su etapa como jugador como al ser entrenador. Por este motivo, se relaciona de manera sentimental con las hinchadas de varios clubes, que le agradecen su paso por esas instituciones. Como futbolista pasó toda su carrera en Estudiantes de La Plata, donde ganó dos títulos de Primera División y formó parte de grandes equipos, al punto de convertirse en hincha del Pincha.

Luego, como entrenador supo triunfar en Lanús y Estudiantes, equipos a los ascendió a Primera División. Fue campeón local con Rosario Central, club al que también devolvió a la A en un difícil momento. Salió campeón del clausura 2005 con Vélez y ganó la Copa Libertadores 2007 con Boca. Sus lazos están bifurcados en distintos lugares. Sin embargo, fue el propio Russo el que aclaró a que cancha iba de chico y de qué club es hincha actualmente.

De qué club es hincha Miguel Ángel Russo

El entrenador Miguel Ángel Russo nació y creció en Lanús. No obstante, el primer club con el que tuvo vinculo fue Huracán, equipo del que era hincha toda la familia de su papá. "Toda mi familia de parte de mi papá vivía a 6 cuadras de la cancha de Huracán y de chiquito me llevaban. Iba con mi abuelo, con mi tío. Pero más que nada era función social de mi familia. A mí me gustaba el fútbol", reconoció en una entrevista de Líbero VS, en 2024.

Miguel Ángel Russo como jugador de Estudiantes junto a Eduardo Manera, con quien luego conformó una dupla técnica.

Sin embargo, Russo aclaró que actualmente es hincha de Estudiantes de La Plata, cuadro en el que jugó toda su carrera como jugador y donde se formó. Allí permaneció durante catorce temporadas consecutivas hasta su retiro en 1989, ganando dos títulos, el Campeonato Metropolitano 1982 y la Campeonato Nacional 1983 y totalizando 420 partidos y 11 goles. Y luego devolvió al "Pincha" a Primera en la temporada 1994-95, en un angustioso año para el club platense, que a lo largo de su historia solo jugó dos años en la B.

El curioso cruce de Russo con el club de su infancia: Huracán

Como un dato extra de color con relación a Huracán, Russo estuvo presente en uno de los partidos más importantes de su historia moderna, cuando cortó una sequía de 41 años sin títulos. El 26 de noviembre de 2014 en la final de la Copa Argentina, el Rosario Central de "Miguelo" cayó 5 a 4 por penales ante el "Globo", que era dirigido por aquel entonces por Néstor Apuzzo.