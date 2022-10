Toluca saca ligera ventaja hacia semifinal en México con gol de portero brasileño Volpi

Toluca consiguió el jueves una ligera ventaja hacia la semifinal del torneo Apertura del fútbol mexicano tras vencer 4-3 a Santos Laguna gracias a un agónico gol de penal del portero brasileño Tiago Volpi en el partido de ida por los cuartos de final.

En un encuentro de volteretas, los "Diablos Rojos" de Toluca sacaron el triunfo con goles del paraguayo Carlos González, del brasileño Camilo Sanvezzo en dos ocasiones y de Volpi. Para los "Guerreros" de Santos anotaron el uruguayo Fernando Gorriarán, el colombiano Harold Preciado y Eduardo Aguirre.

"Tiago tiene una gran calidad y técnica de golpeo, no le tembló el pulso en cómo lo cobra y eso nos permitió sacar un buen resultado. Hemos sacado un resultado favorable, pero debemos tener el temple, el carácter y la personalidad para ir a jugar y luchar mucho en el segundo tiempo que viene, hacerlo bien y esperar estar en la siguiente ronda", dijo el director técnico de Toluca, Ignacio Ambriz.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local se puso en ventaja a los cuatro minutos con un remate de cabeza de González en tiro de esquina enviado por el uruguayo Leonardo Fernández desde la punta izquierda.

Dos minutos después, Sanvezzo anotó el segundo gol con un disparo dentro del área, metiendo el balón pegado al poste derecho.

Santos Laguna descontó a los 30 minutos por la vía del tiro penal que acertó Gorriarán.

Santos empató a los 38 minutos con un cabezazo de Preciado tras centro enviado por el argentino Juan Brunetta desde el sector derecho.

Santos metió el tercer gol a los 49 minutos por conducto de Aguirre, quien remató dentro del área un centro enviado por Omar Campos desde el sector izquierdo.

Toluca igualó a los 73 minutos cuando Sanvezzo metió su doblete con un remate en el centro del área tras recibir pase del colombiano Brayan Angulo.

Santos Laguna se quedó con un hombre menos a los 84 minutos por la expulsión de Brunetta.

Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, Toluca logró el triunfo a los 92 minutos con un penal que anotó Volpi.

"Pateé el penal porque me sentía bien y con confianza porque entreno y porque los dos pateadores oficiales no estaban en cancha, por eso tomé la libertad de agarrar el balón. Dios me dio la oportunidad de escribir una bonita historia, poder dar el gol de la victoria al equipo", dijo Volpi.

La serie se definirá el domingo en casa de Santos Laguna, el estadio TSM Corona.

En la otra llave que se disputó el jueves, Tigres UANL ganó 1-0 a Pachuca con gol del francés André-Pierre Gignac, quien a los 88 minutos acertó un tiro penal.

El partido de vuelta se jugará el domingo cuando los "Tuzos" de Pachuca sean locales en el estadio Hidalgo.

El miércoles, América festejó su aniversario 106 con una goleada de 6-1 en su visita a Puebla, con lo que dio un gran paso hacia las semifinales. El club, que fue creado el 12 de octubre de 1916, tratará de sellar el sábado su pase a la semifinal cuando juegue como local en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

En tanto, Cruz Azul y Monterrey empataron 0-0. La serie se definirá el sábado en el estadio BBVA de Monterrey.

Con información de Reuters