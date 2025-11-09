Pumas UNAM se queda con último cupo del "Play-In" en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 8 nov - Pumas UNAM se quedó con el último boleto para disputar la fase del "Play-In" tras remontar y vencer el sábado 3-2 como visitante a Cruz Azul en la decimoséptima y última jornada de la temporada regular del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México finalizó la temporada regular en el décimo lugar general con 21 puntos.

Los equipos que ocuparon del séptimo al décimo lugar jugarán el "Play-In" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada. Además de Pumas, en dicha instancia entraron Tijuana, Bravos de Ciudad Juárez y Pachuca.

Los primeros seis lugares de la tabla general clasificaron directamente a la postemporada o liguilla. Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara ya están instalados en esa fase.

En el último partido del sábado, Pumas UNAM se adelantó a los cuatro minutos con un potente disparo de derecha de Jorge Ruvalcaba dentro del área tras controlar un centro enviado desde el sector izquierdo.

Cruz Azul empató a los 14 minutos por conducto del uruguayo Gabriel Fernández, quien remató potente con la cabeza un centro enviado por Jorge Sánchez desde el sector derecho.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul dio la vuelta al marcador a los 19 minutos con el doblete de Fernández, quien remató sin marca frente a la portería un centro que envió Carlos Rodríguez desde el sector derecho.

Cruz Azul se quedó con un hombre menos a los 65 minutos con la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli, quien vio la tarjeta roja tras cometer una fuerte falta a Santiago López.

Pumas empató a los 80 minutos con un penal que anotó el colombiano Álvaro Angulo después de que Omar Campos cometió una falta dentro del área al panameño Adalbarto Carrasquilla.

El club dirigido por Efraín Juárez logró la victoria a los 85 minutos cuando Alan Medina definió con la cabeza después de que Santiago López extendió un tiro de esquina enviado por Carrasquilla desde el sector izquierdo.

En los otros partidos del sábado, Toluca derrotó 2-0 al América con goles del portugués Paulinho y del brasileño Helio Nunes "Helinho".

Guadalajara goleó 4-2 a Monterrey con tantos de Efraín Álvarez, Armando "Hormiga" González, Roberto Alvarado y Javier "Chicharito" Hernández. Para los "Rayados" de Monterrey anotaron Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales.

Tigres UANL ganó 3-1 al Atlético de San Luis con anotaciones del argentino Ángel Correa, Marco Farfan y Diego Lainez. El brasileño naturalizado italiano Joao Pedro marcó para Atlético de San Luis.

Mientras que Puebla venció 2-1 como visitante a León con goles de Alejandro Organista y del uruguayo Emiliano Gómez. Para León anotó Iván Moreno.

De esta manera, Joao Paulo, Armando González y Joao Pedro se consagraron como los goleadores del torneo con 12 tantos cada uno.

La última jornada se completará el domingo cuando Pachuca visite a Santos Laguna.

El viernes, Querétaro venció 2-1 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, resultado con el que Guadalajara aseguró su lugar en la postemporada.

A pesar de la derrota, Bravos de Ciudad Juárez clasificó al "Play-In" con 23 puntos que lo ubican en el octavo lugar general.

Tijuana también entró a la instancia del "Play-In" tras finalizar el torneo con 24 puntos en el séptimo lugar después de ganar 2-0 al Atlas.

En tanto, Mazatlán y Necaxa empataron 1-1.

Con información de Reuters