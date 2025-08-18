Monterrey remonta y gana en torneo mexicano de fútbol con doblete de argentino Ocampos

CIUDAD DE MÉXICO, 17 ago - Monterrey se repuso de un gol en contra y venció el domingo 3-2 a Mazatlán con un doblete del argentino Lucas Ocampos en el cierre de la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con su cuarto triunfo consecutivo, los "Rayados" de Monterrey llegaron a 12 puntos para alcanzar a Pachuca en la cima de la tabla general del torneo.

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, Mazatlán se adelantó a los 13 minutos con un potente disparo de José Esquivel dentro del área tras un débil rechace defensivo.

Monterrey empató a los 15 minutos cuando Víctor Guzmán remató con la cabeza un centro enviado por Jesús "Tecatito" Corona desde el sector izquierdo.

Ocampos anotó el segundo gol para Monterrey a los 26 minutos con un disparo después de que el portero Ricardo Gutiérrez le rechazó un primer remate.

El mediocampista argentino anotó su doblete al final del primer tiempo cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un disparo dentro del área tras eludir a dos adversarios.

Mazatlán anotó el segundo gol a los 82 minutos por conducto del panameño Edgar Barcenas, quien definió con un disparo de derecha en el área tras controlar un centrro enviado por el colombiano Nicolás Benedetti desde el sector derecho.

Más temprano, Querétaro rescató un agónico empate de 3-3 ante Atlas gracias a los goles de Pablo Barrera, del paraguayo Rodrigo Bogarín y del argentino Lucas Rodríguez a los 58, 94 y 98 minutos, respectivamente.

Los "Rojinegros" del Atlas se habían puesto en ventaja con los goles del argentino Gustavo Del Prete a los nueve minutos, del serbio Uros Durdevic a los 69 y de Adrián Mora a los 76.

El partido marcó el regreso del argentino Diego Cocca como director técnico del Atlas, tres años después de lograr el bicampeonato. El estratega de 53 años dirigió a los "Rojinegros" del Atlas de 2020 a 2022, período en el que fue campeón en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

El sábado, América remontó un gol en contra y le quitó la condición de invicto a Tigres UANL tras vencerlo 3-1 como visitante, Cruz Azul ganó 3-2 a Santos Laguna, Tijuana interrumpió el paso perfecto que registraba el líder Pachuca al derrotarlo 2-0 como visitante, Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 en su visita a Guadalajara, mientras que el campeón Toluca y Pumas UNAM empataron 1-1.

En el inicio de la jornada, Atlético de San Luis venció el viernes 2-0 como visitante a Puebla, resultado que ocasionó la renuncia del argentino Pablo Guede como director técnico del equipo derrotado.

En tanto, León ganó 1-0 en su visita a Necaxa.

Con información de Reuters