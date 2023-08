DT Lozano desea llegar con selección mexicana de fútbol a lo más alto

Jaime Lozano quiere escribir su propia historia como director técnico de la selección mexicana de fútbol y llevar al "Tri" lo más lejos posible en una Copa del Mundo.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ratificó el jueves a Lozano como director técnico de la selección para encabezar el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026, dos meses después de haberlo nombrado técnico interino para la Copa Oro, torneo que el "Tri" ganó el 16 de julio tras vencer 1-0 a Panamá en la final.

"Yo quiero hacer historia y llegar lo más alto posible, no duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador y vamos a poner el nombre de México muy en alto. Venimos a hacer historia, vamos a hacer un Mundial inolvidable", dijo Lozano en una entrevista publicada el viernes en las redes sociales de la selección.

"Sin duda es el reto más importante, me siento realizado, pero siempre he sido alguien con mucha ambición y no me quedo con una Copa Oro, como no me quedé con una medalla de bronce olímpica, quiero más y eso lo trato de contagiar a mi gente primero y después a los jugadores y staff", agregó.

En la Copa Oro, la selección de México registró cinco triunfos y una derrota.

Además de llevar a México a alzar la Copa Oro, el estratega de 44 años dirigió a la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. A nivel de clubes dirigió a Querétaro y Necaxa.

Lozano sustituyó en la selección al argentino Diego Cocca, quien estuvo cuatro meses en el cargo.

"Los jugadores tienen una gran capacidad y, sobre todo, unas ganas tremendas de hacer historia. Como profesional es lo mejor que me ha pasado, cada que me he parado al frente de la selección las cosas han salido bien", señaló Lozano.

"Las oportunidades hay que tomarlas y aprovecharlas. Es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que, sin duda alguna, es especial porque finalizará en casa. Lo que todos esperamos es ver nuevamente a una selección que haga sentir orgulloso a todo México, que siempre sea protagonista y que salga a ganar, sin importar la cancha en donde se pare", apuntó.

El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de Reuters