Atlético de San Luis gana como visitante a Puebla con doblete de Joao Pedro en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago - Atlético de San Luis venció el viernes 2-0 como visitante a Puebla con un doblete del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro en el inicio de la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

La derrota ocasionó la renuncia del argentino Pablo Guede como director técnico de Puebla.

"Se terminó mi etapa en el Puebla, me voy con un montón de amigos que me hicieron el día a día muy fácil, le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento. Esto es fútbol, los resultados no fueron los que queríamos", dijo Guede en conferencia de prensa posterior al partido.

En el partido disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, Atlético de San Luis se puso en ventaja al final del primer tiempo con un tiro penal que anotó Joao Pedro, quien marcó su doblete a los 70 minutos cuando definió de derecha en el área tras un rechace defensivo.

En otro partido del viernes, León ganó 1-0 en su visita a Necaxa con gol del panameño Ismael Díaz De León.

El sábado se jugarán los partidos entre Guadalajara-Bravos de Ciudad Juárez, Pachuca-Tijuana, Tigres UANL-América, Cruz Azul-Santos Laguna y Toluca-Pumas UNAM.

La jornada se completará el domingo cuando Querétaro enfrente al Atlas y Monterrey juegue ante Mazatlán.

Con información de Reuters