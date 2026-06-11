Mexicanos celebran haber "roto la maldición" de debut mundialista con triunfo sobre Sudáfrica

Copa Mundial de la FIFA 2026 - México vs. Sudáfrica - Aficionados se reúnen en la Ciudad de México

Por Emily Green ​y Cassandra Garrison

CIUDAD DE MÉXICO, 11 jun (Reuters) - Los mexicanos celebraron el jueves la victoria 2-0 contra Sudáfrica, ‌con un estadio Azteca ‌con 80.000 espectadores que estalló en celebraciones cuando el "Tri" sumó tres puntos en su primer partido del Mundial, rompiendo así la maldición de no haber ganado en su debut en siete ocasiones anteriores.

"Se rompe la maldición, y qué (lugar) mejor para hacerlo que en su casa ​con su gente", ⁠dijo Arturo López, de 32 años, en el estadio. "Es ‌el sueño que a todo niño que ⁠le gusta el fútbol (asistir a ⁠un partido mundialista) le gustaría vivir alguna vez en la vida".

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Un gol tempranero de Julián Quiñones en el minuto nueve ⁠calmó los nervios iniciales y puso al público ​en pie, creando un ambiente electrizante ‌en uno de los estadios ‌más emblemáticos del mundo.

"El público, toda la gente, dio ⁠energía al equipo", dijo Beth Navaez, que también asistió a los Mundiales de Rusia y Qatar, antes de afirmar que era incluso "más emocionante" ver a su ​selección jugando ‌de local.

Aun así, no se mostró demasiado optimista sobre las perspectivas del equipo en el torneo. "Siempre tenemos esperanza, pero siempre nos decepcionan", añadió.

Al otro lado de la ciudad, en la zona de ⁠aficionados situada en la céntrica plaza del Zócalo, los aficionados bailaban y cantaban incluso cuando empezó a llover. El lugar, que en los días previos al partido había estado acordonado y rodeado por un campamento de maestros en protesta, se llenó hasta su aforo de 50.000 personas para ver ‌jugar al "Tri".

"Me siento contenta, feliz, soy 100% mexicana", dijo Marta González, de 42 años, cuando dejaba el fan-fest del Zócalo junto a su hija y su hijo, todos con las camisetas del "Tri".

Los futbolistas mexicanos se vieron contagiados por ‌el ánimo de la gente.

"Camino al estadio era muy lindo ver a todos con la playera verde, esto es algo ‌que me voy ⁠a llevar para el resto de mi vida", dijo a periodistas Erik Lira tras ​el encuentro.

"Somos 11 mexicanos representando a 180 millones de personas", agregó.

Con información de Reuters