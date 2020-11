La noticia se dio a conocer hace unos días cuando Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini publicaron en redes sociales y en la página web el primer informe tras la salida de Daniel Angelici de Boca. Una de las tantas denuncias y quejas expresadas en el extenso documento es un adelanto de dinero a Talleres de Córdoba por 2,5 millones de dólares en relación a la transferencia del futbolista Cristian Pavón.

Lo insólito es que, hasta el momento, el extremo argentino no fue vendido a ningún club sino que se encuentra cedido a préstamo en Los Ángeles Galaxy de la MLS. A causa de la gran crisis económica, "Kichan" podría regresar al club de la Ribera a fines de este año y el dinero faltante no tendría ningún sentido ya que no hubo nuevos ingresos por su ficha en el último tiempo.

Según se conoció e informó el medio "Doble Amarilla", la denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54, a cargo del doctor Walter Candela. Esta acción judicial de la dirigencia actual del Xeneize, se da ante la falta de dinero que encontraron en caja cuando asumieron, el pasado diciembre de 2019, tras la salida del macrismo de la institución luego de varios años.

Ante estas acusaciones, Daniel Angelici habló por TyC Sports en la tarde del lunes y rompió el silencio después de varios meses porque decidió "acompañar" a la nueva gestión. "Dijeron cosas que no son ciertas, no me gusta que me difamen. Parece como si todo lo que hicimos estuviera mal y no es cierto. Como toda auditoria, si no tenés cuerpo interno, hay que contratar un cuerpo externo. Sigo esperando el informe de la UBA... Una auditoría lleva firma y no un videíto sin sustento jurídico", disparó.

Con respecto al tema del delantero cordobés, explicó: "Llegó una propuesta de 25 millones del París Saint Germain (PSG) por él antes del Mundial 2018. Como Talleres tenía un porcentaje, Boca decidió en un futuro descontarle de la venta, con un mínimo y un máximo. Y les dimos un anticipo". Recordemos que, en su momento, la transferencia no se realizó porque Boca optó por lo deportivo y pensó en mantenerlo en el equipo pensando en la Copa Libertadores, donde se encontraba en instancias finales. Según el "Tano", fue la más alta por Pavón.