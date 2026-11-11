Mauricio Pochettino, a un paso del Manchester United: qué falta para que se cierre el acuerdo

Mauricio Pochettino está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Manchester United para convertirse en el próximo entrenador del equipo. Los "Devil Reds" están en un momento crítico por su flojísimo presente en la Premier League de Inglaterra, pero también en la Champions a pesar de que ganaron dos de cuatro partidos. Con Michael Carrick en la cuerda floja, restan detalles para que el argentino que dirige a la Selección de Estados Unidos tome las riendas.

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Los detalles que restan para que Pochettino sea el nuevo DT de Manchester United

El punto clave para entender por qué el exentrenador del Tottenham podría calzarse el buzo del gigante británico es la claúsula de recisión que lo une al seleccionado estadounidense. Para poder contar con él, el United deberá desembolsar una suma millonaria de 8 millones de euros, lo cual no es un detalle para nada menor. Cabe destacar que varios técnicos sucedieron a Sir Alex Fergusson, pero ninguno volvió a ser tan importante en la institución.

El objetivo es volver a ser protagonista en todos los frentes como alguna vez lo fueron y el elegido es Pochettino. Como DT sólo ganó tres títulos en el Paris Saint Germain, lo cual no pudo hacer tanto en el Tottenham como en el Chelsea en sus respectivas etapas. La situación es complicada ya que el equipo está en zona de descenso de la Premier con sólo ocho unidades -un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas-, por lo que la dirigencia ya tiene al indicado para resurgir.

Mauricio Pochettino, el candidato a dirigir al Manchester United de Inglaterra

Los números de Pochettino en su carrera como DT

Clubes : Espanyol de España; Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra; Paris Saint Germain de Francia y Selección de Estados Unidos.

: Espanyol de España; Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra; Paris Saint Germain de Francia y Selección de Estados Unidos. Partidos dirigidos : 684.

: 684. Triunfos : 337.

: 337. Empates : 146.

: 146. Derrotas : 201.

: 201. Títulos: Supercopa de Francia 2020, Copa de Francia 2020/2021 y Ligue 1 2021/2022 con el Paris Saint Germain.

Cuándo vuelve a jugar el Manchester United con la vuelta de Lisandro Martínez al equipo

El próximo compromiso de los "Devil Reds" tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre en condición de visitante contra el Liverpool en una nueva edición del clásico entre ambos por la fecha 11 de la Premier League de Inglaterra. Dicho encuentro se jugará desde las 13.30 de nuestro país en Anfield, donde el dueño de casa -con 18 puntos- buscará acercarse al Arsenal, vigente campeón que se mantiene como el único líder con 22 unidades. Por su parte, los hoy comandados por Michael Carrick quieren salir del fondo de la tabla de posiciones ya que están en zona de descenso.

Un detalle no menor es que volverán a contar con Lisandro Martínez en este cruce trascendental. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina se fue expulsado en el duelo contra el Chelsea hace dos jornadas atrás, cumplió con su sanción de un partido -fue roja por doble amarilla- y estará disponible para estar en el verde césped. De esta manera, resta saber si finalmente Pochettino tomará las riendas del equipo o si la dirigencia apuntará a ir por otro DT.