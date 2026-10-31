Lisandro Martínez se fue expulsado en el Manchester United depués de recibir una segunda amarilla en el partido contra el Chelsea por la novena fecha de la Premier League de Inglaterra. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina fue bien amonestado a los 14 minutos del complemento y poco después se retiró del campo de juego por una polémica infracción sobre Wesley Fofana. Para colmo, la misma derivó en un penal para los "Blues" que Cole Palmer cambió por gol para el 2 a 0 final.

{{{htmlAmp}}}

Lisandro Martínez se fue expulsado en el Manchester United

El zaguero de la "Albiceleste" saltó a cabecear y desplazó al francés que cayó desplomado acusando un fuerte codazo por parte del entrerriano. Lo cierto es que existió el contacto por parte del exhombre de Newell's pero el galo exageró, el árbitro fue a ver el VAR y sancionó el tiro desde los doce pasos que sirvió para que el local aumente la ventaja. A su vez, profundiza la crisis de los "Diablos Rojos" en el campeonato ya que están muy cerca de la zona del descenso.

La infracción por la que Lisandro Martínez recibió la segunda amarilla en el Manchester United y se fue expulsado

Con sólo 7 unidades en ocho encuentros disputados, están sólo un punto por encima del Nottingham Forest y el Coventry -dos arriba del Sunderland-, que son los tres que hoy están en zona de descenso y juegan este mismo sábado 31 de octubre. El próximo martes 3 de noviembre se verán las caras con la Roma de Italia en el mismo estadio por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, certamen en que suman un triunfo y dos derrotas desde que comenzó.

Lisandro Martínez, en el radar del Barcelona y a un paso de irse del Manchester United

"El central argentino podría salir del United en enero. Acaba contrato en junio de 2027 y su renovación parece muy complicada", escribieron desde el medio español acerca de esta posibilidad concreta de que el futbolista con pasado en Defensa y Justicia se calce la camiseta "Blaugrana". Claro que, hasta hoy es una pieza clave del equipo inglés aún en un momento en el que están al borde de los puestos de descenso y lejos de la punta de la Premier League. De esta manera, su vínculo con los "Diablos Rojos" podría terminar antes de lo previsto y arrancar el año en otro club.

Cabe destacar que el propio defensor dejó en claro su molestia con la dirigencia del Manchester United hace poco más de dos semanas cuando el equipo cayó por 2 a 0 a manos del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League. "Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", sostuvo "Licha" ante los medios.

Los números de Lisandro Martínez en el Manchester United