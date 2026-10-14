Son 3 ídolos en Inglaterra, sangran por la herida y atacaron a Lisandro Martínez: "Debería irse"

Lisandro Martínez cuestionó la falta de refuerzos en el Manchester United y recibió duras críticas de Wayne Rooney, Paul Scholes y Rio Ferdinand.

La caída ante Atlético de Madrid dejó a Manchester United frente a un situación incómoda, pero la discusión más fuerte llegó después del partido. Lisandro Martínez alzó la voz, reclamó una mayor inversión en el mercado de pases y cuestionó a quienes toman las decisiones en el club, pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una fuerte crítica de tres leyendas de Old Trafford: Wayne Rooney, Paul Scholes y Rio Ferdinand.

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El defensor de la Selección Argentina no ocultó su malestar después de la derrota 2 a 0 por Champions League. En la zona mixta del estadio del Atlético de Madrid, reconoció la superioridad del rival, pero también dejó en claro que esperaba otra respuesta de quienes conducen al club inglés.

“Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir”, expresó el zaguero, en referencia al mercado de pases. Para el argentino, la plantilla necesita mayor profundidad para afrontar los compromisos de máxima exigencia y competir contra los principales equipos de Europa.

Su reclamo fue todavía más directo cuando le preguntaron si esperaba más del director deportivo, Jason Wilcox. “Sí, al ciento por ciento. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”, respondió Martínez.

El futbolista también apuntó contra una lógica que, según su mirada, se repite cada vez que los resultados no acompañan: responsabilizar al entrenador y a los jugadores sin revisar el funcionamiento de otras áreas de la institución.

“Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas”, sostuvo. Y reforzó su postura con un mensaje contundente: “Necesitamos más ambición. Necesitamos hablar más sobre ganar la Liga de Campeones y ganar la Premier League”.

Sin embargo, el defensor reconoció que el plantel también debe hacerse cargo de su parte. Admitió que el equipo no está jugando bien y que necesita mejorar su respuesta ante rivales de jerarquía.

Wayne Rooney fue el más duro con Lisandro Martínez

Las declaraciones de Lisandro encontraron una respuesta inmediata en Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United. El exdelantero cuestionó que el argentino expusiera públicamente sus diferencias con la conducción del club y consideró que sus palabras podían perjudicar al vestuario.

“Para mí es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo”, afirmó Rooney en Amazon Prime. Para explicar su postura, recordó una experiencia propia durante su etapa en Old Trafford, cuando le consultó a Sir Alex Ferguson sobre los posibles fichajes y después debió disculparse.

Wayne Rooney (Foto: Reuters).

El exatacante también puso el foco en los futbolistas jóvenes que integran el plantel, quienes buscan orientación en los referentes con más experiencia. En su opinión, ese tipo de reclamos debía mantenerse dentro del club y no trasladarse a los medios.

Pero Rooney fue más allá de la polémica institucional y apuntó directamente contra el rendimiento del argentino. Aunque reconoció que los hinchas quieren ver a sus jugadores comprometidos con el futuro del equipo, puso en duda que Martínez tenga argumentos suficientes para exigir cambios. “Si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir”, lanzó. Y agregó que sus actuaciones no habían estado a la altura de lo esperado.

Scholes y Ferdinand también apuntaron contra Lisandro Martínez

La crítica no quedó limitada al exdelantero. Scholes, otro de los referentes de la etapa dorada del United, también cuestionó el nivel de la defensa y puso a Martínez en el centro de sus observaciones.

En su podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes sostuvo que el equipo necesita renovar su línea defensiva para aspirar a conquistar los principales títulos. En particular, hizo referencia a la dificultad del argentino para imponerse físicamente en una acción del partido.

Paul Scholes (Foto: Reuters).

“Sabemos que Lisandro Martínez es un buen futbolista, pero que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico”, señaló. Luego fue todavía más contundente al analizar el gol recibido y reclamar una renovación de la última línea. “Martínez, es un crimen, es increíble cómo permitió que marcaran ese gol”, expresó, antes de insistir en que el Manchester United necesita una nueva defensa de cuatro jugadores.

Rio Ferdinand se sumó a los cuestionamientos desde su canal de YouTube. El exdefensor analizó una acción en la que, según su interpretación, Martínez quedó en desventaja por su altura y eligió disputar el cuerpo a cuerpo en lugar de ir directamente por la pelota.

El DT, Michael Carrick, evitó alimentar la polémica

En medio de las repercusiones, Carrick optó por mantener distancia de la discusión. El entrenador del Manchester explicó que todavía no había visto las declaraciones completas del defensor y consideró que el final de un partido tan frustrante no era el mejor momento para profundizar el tema. “Después de un partido así, vienes aquí intentando sacar algo positivo, te sientes decepcionado y es normal que afloren las emociones”, comentó.

Carrick también buscó transmitir un mensaje de unidad. Aseguró que no duda del compromiso del plantel ni de sus ganas de ganar, pese a que los resultados no hayan acompañado las expectativas.

Una historia compartida en la época dorada de Old Trafford

La polémica tiene un componente adicional: Carrick, Rooney, Scholes y Ferdinand compartieron vestuario durante la etapa más exitosa del Manchester United bajo el mando de Sir Alex Ferguson. En aquella generación, el equipo conquistó numerosos títulos, entre ellos la Premier League y la Champions League en la temporada 2007-08.

Ahora, con el club atravesando otro momento de dificultades, sus antiguos referentes observan desde afuera y reclaman respuestas. El debate abierto por Martínez expuso una diferencia de enfoque: el argentino exige una plantilla más competitiva y una dirigencia con mayores aspiraciones, mientras que las leyendas consideran que ese diagnóstico no puede servir para dejar en segundo plano las responsabilidades individuales.

El Manchester United volverá a jugar por la Premier League el domingo 18 de octubre, cuando visite a Leeds United. Después viajará a Italia para enfrentarse con Como 1907 por la Champions League, en un calendario que volverá a poner a prueba a un equipo que necesita resultados y que, ahora, también debe gestionar una fuerte controversia interna.