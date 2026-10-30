En medio del conflicto con River, la Selección Argentina cambia de sede para la fecha FIFA de noviembre

Después del escándalo que fue la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental, con acusaciones cruzadas por parte de la AFA y River sobre la responsabilidad de algunos desperfectos que se registraron, la Argentina jugará dos partidos en el país, pero no lo hará en el estadio Monumental. Sus dos presentaciones tendrán sedes distintas. Algo que sorprende y que también sirve de adelanto para lo que vendrá en 2027.

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El primer partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre se va a disputar el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay en el campo de juego de la Bombonera. Un duelo de gran jerarquía y que cumple con los requisitos que Lionel Scaloni le pide a Claudio Tapia al momento de llevar a cabo este tipo de duelos. Claramente, el adversario se encuentra muy por encima de Benín y Burkina Faso.

Por otro lado, se comunicó que el segundo duelo de esta gira por el país será el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, pero en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. El conjunto de la CONCACAF será el encargado de cerrar la presentación del elenco argentino en el año. Hay que recordar que recién en marzo de 2027 se producirá el regreso de los partidos para el conjunto nacional.

Lo que no se anunció es la venta de entradas para los partidos, pero es muy probable que comience dentro de poco porque las fechas no se encuentran muy lejos en el calendario. Además, hay que resaltar que, de cara a los próximos partidos, el estadio Monumental no será utilizado por la AFA, debido a que hay una intención de mudar los partidos del conjunto argentino al Estadio Diego Maradona, que se encuentra ubicado en La Plata.

Las dos bajas de peso que tendrá la Argentina en noviembre

En lo que respecta a los jugadores convocados, es necesario señalar que habrá dos jugadores que se quedarán con sus respectivos clubes llevando a cabo el proceso de recuperación que iniciaron hace unas semanas. Esto es producto de que Emiliano Martínez no será convocado después de que fue operado de la mandíbula. La recomendación médica es que necesita un mes de reposo antes de regresar a la actividad oficial.

Por otro lado, Lautaro Martínez se encuentra afectado por una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y desde el Inter de Italia confirmaron que tendrá para más de 30 días de recuperación. Aunque hay una chance de que los dos jugadores sean convocados para que estén en el grupo, sean revisados por el cuerpo médico de la Selección Argentina y se transformen en espectadores de lujo frente a Uruguay y Costa Rica.