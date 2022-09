Macri llenó de elogios a un ídolo de River y confesó: "Lo quise traer a Boca"

Mauricio Macri llenó de elogios a un ídolo de River y reveló que quiso llevarlo a Boca cuando era Presidente del "Xeneize". El mensaje del líder de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri sorprendió y llenó de elogios a un emblema de River a través de su cuenta oficial de Twitter. El expresidente de Boca y de la Nación llamó la atención porque se trata de uno de los máximos símbolos de la historia del "Millonario", el eterno máximo rival del "Xeneize".

El protagonista es nada menos que Leonardo Ponzio, quien más títulos oficiales consiguió con la camiseta del equipo de Núñez: 17. El exmediocampista de 40 años tuvo su partido despedida en un estadio Monumental colmado y, pocas horas más tarde, recibió las gratas palabras del líder de Juntos por el Cambio.

Macri llenó de elogios a Ponzio: "Lo quise traer a Boca"

El empresario y político de 63 años fue mandamás del club de La Ribera entre 1995 y 2007, una época que quedó en el recuerdo por los títulos conseguidos especialmente en el ciclo de Carlos Bianchi como entrenador. Más allá de los éxitos conseguidos dentro de la cancha, el exdirigente reconoció que tuvo la intención de fichar a "Leo" pero no pudo.

Mediante Twitter, Macri publicó: "Quiero saludar a Ponzio, gran jugador. Como presidente de Boca lo quise traer antes de que se vaya a Europa, no me equivoqué". También opinó acerca del santafesino que "además de profesional y ganador, (es) una gran persona" y completó: "Felicitaciones por la carrera y felicitaciones a River".

"El León" se fue de Newell´s en 2003 para jugar en Zaragoza de España hasta 2006, cuando comenzó su etapa en "La Banda". El exvolante de contención había sido uno de los mejores en su puesto en el fútbol argentino en aquel entonces y había integrado el plantel campeón de la Selección Argentina sub 20 en diciembre de 2001, de la mano de José Pekerman.

La insólita excusa de Ponzio para no liquidar los granos en el campo: "El país te hace ser así"

El exjugador fue entrevistado en Radio Mitre (AM 790) y admitió que “sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina". Además, se sinceró: "La verdad, no me puedo quejar, pero dependés del clima y de como está el país". "Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”, profundizó.

Ponzio se despidió de River y del fútbol ante un Monumental colmado.

Con relación al tema de los granos, tan controversial y en debate hace varias décadas a nivel nacional, "Leo" dijo: “No liquido. Me busco el mercado para que sea mejor para mí. El país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas...”. Consultado luego por su posible incursión en la política a corto o a mediano plazo, señaló: "Todavía no tengo el coraje, me costaría. Hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas”.

Ponzio suele definir al campo como su "lugar en el mundo", aunque aclaró que aún no sabe a qué dedicará de cara a 2023: “Primero quiero experimentar el mundo del futbol y después seguramente se me abrirá la cabeza”. También opinó que “Argentina es difícil porque el argentino es difícil” y añadió que “se perdió el orden desde arriba hacia abajo”. Incluso, aseveró que "se perdió la cultura del trabajo" debido a que “todo el mundo quiere todo ya”.